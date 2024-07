Résultat des législatives 2024 à Coullons (45720) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Sur quel candidat vont converger les orphelins du Front populaire à Coullons ? Une autre interrogation qui accompagne ces élections sera celle du poids de la gauche après l'alliance des partis autour du Nouveau Front populaire pour ces législatives. L'ensemble a obtenu un peu plus de 28% des bulletins au niveau du pays dimanche dernier, contre moins de 26% pour la Nupes il y a deux ans. Pour le premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part attiré 10,13% des voix à Coullons. Une somme à mettre en perspective néanmoins avec les 11,55% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 14% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

20:58 - Progression fulgurante de l'extrême droite à Coullons en 2 ans L'écart entre les scores du RN aura été bien plus large en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, de +8 à +15 points. Ce sont déjà 17 points qui ont ainsi été arrachés par le RN sur place entre sa part de voix des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. Il est donc possible que le RN puisse gagner ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Des législatives favorables pour le Rassemblement national il y a deux ans Le résultat obtenu par la formation RN portée par Jordan Bardella ce dimanche soir sera ainsi un enjeu au niveau local pour le second tour de ces législatives. Le parti lepéniste va-t-il de nouveau gagner à Coullons, comme lors des législatives 2022 ? Le RN réalisait déjà un beau score à Coullons à l'époque lors des législatives. Dans la commune, c'est Mathilde Paris qui prenait d'entrée la première place au premier tour avec 40,70%. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans le secteur, avec 62,05%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 37,95%.

20:05 - Nouveau raid pour le RN à Coullons ce dimanche ? A en croire les toutes dernières projections dévoilées à la fin de la campagne, le camp de Jordan Bardella serait susceptible de décrocher entre 210 et 250 sièges au terme du second tour des élections législatives. L'alliance des insoumis, des socialistes et leurs partenaires devrait remporter jusqu'à 200 sièges. Les candidats de la majorité fidèles à Emmanuel Macron préserveraient une centaine de députés. Il convient tout de même de tenir compte des spécificités locales. Grâce à 57,58% des votes, Mathilde Paris (Rassemblement National) a pris la tête à Coullons, le 30 juin dernier au soir du premier tour de la législative. Constance de Pélichy (Divers droite) captait 28,92%. Ensuite, Clément Verde (Nouveau Front populaire) glanait 10,13% des votants. Même première place concernant le vote de la 3ème circonscription du Loiret, Mathilde Paris rassemblant cette fois 45,53%, devant Constance de Pélichy avec 32,04% et Clément Verde avec 19,36%.

19:21 - Que dire des élections européennes à Coullons au niveau de l'abstention ? Dans l'attente des résultats définitifs, que nous disent les chiffres de l'abstention de cette ville lors des dernières consultations démocratiques ? À Coullons, le pourcentage d'abstention au 1er tour des législatives 2024 était de 32,54%, moins élevé que celui des dernières élections européennes. Début juin, à l'occasion du scrutin européen, 44,35% des électeurs de Coullons avaient effectivement déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 46,21% lors des européennes de 2019. Au niveau national, la participation était déjà examinée le 9 juin. Elle atteignait 20% le midi et 45% à 17 h.

18:35 - 67,46% de participation lors du premier round des élections législatives 2024 à Coullons Qu'en est-il de l'abstention ce 7 juillet, lors du second tour des élections législatives à Coullons ? L'abstention pour le premier tour des législatives 2024 à Coullons a atteint 32,54%. Pour rappel, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 48,56% au premier tour et 49,75% au second tour. Quel taux atteindra l'abstention à Coullons ce soir ? En avril 2022, au second tour de la dernière élection présidentielle, 23,63% des personnes en capacité de voter dans la localité avaient boudé les urnes. L'abstention était de 24,96% au premier tour. Le désir de faire valoir ses droits est en mesure de ramener les habitants de Coullons vers les urnes.

17:29 - Élections législatives à Coullons : impact de la démographie et de l'économie locale Dans la commune de Coullons, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter les résultats des législatives. Avec un pourcentage de 29% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 10,23%, la jeunesse et les personnes sans emploi forment des segments clés. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (71,77%) souligne l'importance des questions de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des 912 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (12,96%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, et le taux de salariés en CDD (7,3%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Coullons mettent en relief une diversité de qualifications, avec 39,15% des résidents non diplômés, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.