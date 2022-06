Résultat de la législative à Gonesse : en direct

12/06/22 17:14

Au cours des consultations démocratiques passées, les 26 139 habitants de cette ville ont révélé leurs préférences de vote. Pendant les élections législatives de 2017, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 74,28% au premier tour des inscrits sur les listes électorales de Gonesse. L'abstention était de 69,38% pour le second round. Les résultats des législatives 2022 sont autant attendus que le pourcentage d'abstention qui est souvent très élevé lors de ce type d'élection. Les chiffres de l'Hexagone en 2017 parlent d'eux-mêmes, le taux de participation aux élections législatives atteignait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour, moins qu'en 2012.

L'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif sera immanquablement l'abstention à Gonesse. Les jeunes générations expriment généralement une désaffection pour les scrutins électoraux, la tendance peut-elle s'inverser pour des législatives ? Lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 14 619 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 59,96% s'étaient rendus aux urnes. Le taux de participation était de 67,47% au premier tour, ce qui représentait 9 864 personnes. Pour mémoire, à l'échelle de la France, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour.

Avec 43,99% des suffrages, au premier tour à Gonesse, Jean-Luc Mélenchon avait glané la meilleure place au dernier scrutin présidentiel. Emmanuel Macron arrivait à la deuxième place à 19,18%, devant Marine Le Pen à 18,29% et Éric Zemmour à 7,83%. Néanmoins, à l'échelle nationale, on retrouvait le chef de l'Etat sortant à près de 28%, la candidate du FN à un peu plus de 23%. Jean-Luc Mélenchon terminait à près de 22%. Les tendances nationales des derniers jours viendront sans doute transformer ce paysage et donc le résultat des législatives à Gonesse ce dimanche, même s'il est impossible d'ignorer les particularités locales. Il faut se rappeler que l'alliance LFI-PS-EELV s'est approchée de la majorité présidentielle dans les sondages juste avant la période de réserve (27% contre 28% selon le dernier sondage). Dans le même temps, le RN est passé au-dessus des 19%.

A l'occasion de l'élection présidentielle de 2022, c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait décroché 44% des voix au premier tour à Gonesse, devant Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Celui qui était candidat à un nouveau mandat et la présidente du Rassemblement National avaient obtenu 19% et 18% des votes. Emmanuel Macron était, au terme de la campagne d'entre-deux tours, arrivé en tête du second tour en empochant 61% des voix face à Marine Le Pen (39%). Les citoyens de cette commune s'en remettront-ils à nouveau à Jean-Luc Mélenchon à l'instar du premier tour de l'élection présidentielle et glisseront-ils un bulletin dans l'urne en faveur de la gauche rassemblée aux prochaines élections ? Les inscrits sur les listes électorales de Gonesse ( Val-d'Oise ) prendront à nouveau le chemin des bureaux de vote en 2022 : ils devront contribuer à l'élection des membres de l'hémicycle qui se tiendra les 12 et 19 juin 2022.