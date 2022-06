Résultat de la législative à Gourin : 2e tour en direct

19/06/22 18:08

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Gourin sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Gourin. En direct 18:08 - La coalition LFI-PS-EELV avait terminé troisième à Gourin dimanche dernier Les électeurs de Gourin avaient donné 22,61% de leurs votes au bloc de gauche emmené par Jean-Luc Mélenchon, pour l'étape première de l'élection législative 2022. Mais ce premier résultat est cependant à comparer avec les voix de gauche que pouvait espérer la Nupes après l'élection présidentielle. Or à Gourin, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient échoué à respectivement 16,36%, 3,0%, 1,81% et 2,47% le 10 avril. La Nupes partait donc avec un potentiel théorique de 23,64% à Gourin pour ce premier tour des législatives. 15:30 - Vers une victoire pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) à Gourin ? Au soir du 1er round, dimanche 12 juin, les habitants de Gourin ont plébiscité la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a collecté 34,74% des votes. La candidature Rassemblement National reçoit 26,53% des votes. A la troisième place, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale recueille 22,61% des voix. Selon un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié le 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait obtenir entre 265 et 300 députés au terme du deuxième tour des élections législatives. La Nupes menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait accaparer entre 180 et 210 sièges. De leur côté, les Républicains sécuriseraient entre 40 et 65 députés. Le Rassemblement national pourrait réussir à monter son propre groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. 13:30 - La participation sera-t-elle en berne à Gourin lors des législatives ? Les jeunes générations manifestent la plupart du temps un désintérêt pour les scrutins électoraux, cette réalité peut-elle changer pour le second tour des législatives ? Il y a cinq ans, lors des législatives, sur les 3322 personnes en âge de voter à Gourin, 54,39% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir au premier tour. Le taux d'abstention était de 46,27% au second round. Plus de la moitié des Français ne s'est pas déplacée pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle au second tour cette année ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà examinée au second tour des élections législatives de 2017. Elle représentait 17,75% à 12 heures et seulement 35,33% à 17 h. 10:30 - C'est parti à Gourin ! Les résultats finaux des législatives 2022 à Gourin serontthéoriquement connus pas longtemps après la fermeture des 4 bureaux de vote ce dimanche 19 juin, la ville ne couvrant qu'une seule circonscription. Le décompte des bulletins devrait se lancer à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été repoussée, et on saura assez rapidement qui des candidats qualifiés aura son billet pour l'Assemblée dans les 5 ans à venir.

Résultats des législatives 2022 à Gourin - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Gourin aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 6ème circonscription du Morbihan

Tête de liste Liste Jean-Michel Baudry Nouvelle union populaire écologique et sociale Jean-Michel Jacques Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à Gourin - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Gourin

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 6ème circonscription du Morbihan

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Gourin Jean-Michel Jacques (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 34,79% 34,74% Jean-Michel Baudry (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 26,08% 22,61% Aurélie Le Goff Rassemblement National 21,60% 26,53% Tiphaine Siret Régionaliste 4,19% 2,94% Guillaume Kiefer Les Républicains 3,65% 4,11% Anne Bernard Reconquête ! 2,65% 2,02% Valère Charlery Droite souverainiste 1,65% 1,72% Kahina Naït-Kaci Union des Démocrates et des Indépendants 1,60% 1,23% Kelig Lagree Divers extrême gauche 1,44% 1,65% Matilda Parrat Ecologistes 1,23% 1,35% Christelle Rosconval Régionaliste 1,12% 1,10% Olivier Huguet Divers droite 0,00% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Gourin Taux de participation 51,85% 50,86% Taux d'abstention 48,15% 49,14% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,90% 1,84% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,80% 1,25% Nombre de votants 48 602 1 684

Le résultat de l' élection législative à Gourin est tombé. Ce résultat ne concerne pour l'instant que le vote de Gourin. Les citoyens de 44 communes voisines pourraient encore faire basculer le résultat de l'élection législative dans cette circonscription législative. Au sein de la commune, Jean-Michel Jacques a collecté 35% des voix. Aurélie Le Goff (Rassemblement National) et Jean-Michel Baudry (Nouvelle union populaire écologique et sociale) le suivent avec respectivement 27% et 23% des votes. Le niveau de l'abstention parmi les habitants autorisés à se rendre aux urnes dans la commune pour la 6ème circonscription du Morbihan s'élève à 49%, ce qui représente 1 627 non-votants.

Législatives 2022 à Gourin : les enjeux

Comme partout dans le pays, les 3 944 électeurs de Gourin seront amenés à contribuer à l'élection des membres de l'Assemblée nationale le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Vers quelle candidature iront-ils ? Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait amassé 28% des votes au premier tour à Gourin, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La finaliste perdante de la dernière présidentielle et l'ex-parlementaire européen avaient obtenu 28% et 16% des votes. Fidèles à leur choix du premier tour, les habitants de Gourin avaient confirmé Emmanuel Macron au second en lui accordant 52% des votes, laissant donc 48% des votes à Marine Le Pen. Avec un premier tour en sa faveur le 10 avril dernier, le président récemment réélu pourra-t-il s'en remettre à cette localité pour acquérir une majorité à l'Assemblée nationale ?