Le résultat des élections législatives 2022 à Gourin est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Morbihan

Résultat de la législative dans la 6ème circonscription du Morbihan

Le résultat du premier round de l' élection législative à Gourin a été officialisé par le ministère de l'Intérieur. Le représentant Ensemble ! (Majorité présidentielle) décroche la première place chez les 3311 citoyens de la 6ème circonscription du Morbihan habitant à Gourin. La participation parmi les électeurs figurant dans les registres électoraux au sein de la commune à l'échelle de la 6ème circonscription du Morbihan atteint 51%. Les citoyens des 44 autres communes rattachées à cette circonscription législative voteront-ils comme ceux de Gourin ? A l'échelle de la commune, Jean-Michel Jacques a engrangé 35% des votes. Il est suivi par Aurélie Le Goff (Rassemblement National) et Jean-Michel Baudry (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui captent dans l'ordre 27% et 23% des suffrages.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Gourin Jean-Michel Jacques Ensemble ! (Majorité présidentielle) 34,79% 34,74% Jean-Michel Baudry Nouvelle union populaire écologique et sociale 26,08% 22,61% Aurélie Le Goff Rassemblement National 21,60% 26,53% Tiphaine Siret Régionaliste 4,19% 2,94% Guillaume Kiefer Les Républicains 3,65% 4,11% Anne Bernard Reconquête ! 2,65% 2,02% Valère Charlery Droite souverainiste 1,65% 1,72% Kahina Naït-Kaci Union des Démocrates et des Indépendants 1,60% 1,23% Kelig Lagree Divers extrême gauche 1,44% 1,65% Matilda Parrat Ecologistes 1,23% 1,35% Christelle Rosconval Régionaliste 1,12% 1,10% Olivier Huguet Divers droite 0,00% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Gourin Taux de participation 51,85% 50,86% Taux d'abstention 48,15% 49,14% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,90% 1,84% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,80% 1,25% Nombre de votants 48 602 1 684

Législatives 2022 à Gourin : les enjeux

Comme partout dans le pays, les 3 944 électeurs de Gourin seront amenés à contribuer à l'élection des membres de l'Assemblée nationale le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Vers quelle candidature iront-ils ? Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait amassé 28% des votes au premier tour à Gourin, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La finaliste perdante de la dernière présidentielle et l'ex-parlementaire européen avaient obtenu 28% et 16% des votes. Fidèles à leur choix du premier tour, les habitants de Gourin avaient confirmé Emmanuel Macron au second en lui accordant 52% des votes, laissant donc 48% des votes à Marine Le Pen. Avec un premier tour en sa faveur le 10 avril dernier, le président récemment réélu pourra-t-il s'en remettre à cette localité pour acquérir une majorité à l'Assemblée nationale ?