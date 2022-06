Résultat de la législative à Goyave : en direct

12/06/22 11:23

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Goyave sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:22 - Les isloirs ferment à 18 heures à Goyave Si vous tergiversez encore au sujet des 20 impétrants au 1er tour dans la seule circonscription de Goyave, pas de panique. Les bureaux de vote seront fermés à 18 heures pour ces législatives 2022 dans la ville.

Résultat des élections législatives 2022 à Goyave

Les élections législatives 2022 auront lieu à Goyave comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 3ème circonscription de la Guadeloupe

Tête de liste Liste Christian-Georges Henry-Leo Divers Hubert Quiaba Ecologistes Ferdy Louisy Ensemble ! (Majorité présidentielle) Sidjie Esdras Divers extrême gauche Raphaël Lapin Divers gauche Rody Tolassy Rassemblement National Fauvert Savan Divers Marie-Laure Aigle Divers gauche Béatrice Gama Union des Démocrates et des Indépendants Félix Alain Flemin Divers extrême gauche Delphine Pierquin Les Républicains José Toribio Divers gauche Grégory Cabrion Divers Sylvie Chammougon Anno Divers gauche Fabrice Luce Divers centre Max Mathiasin Divers gauche Prévert Mayengo Reconquête ! René-Claude Argis Divers Gilbert Edinval Divers Paul, Eric Confiac Divers gauche

Législatives 2022 à Goyave : les enjeux

Quel sera le résultat des élections législatives à Goyave (97128) ? Elles se dérouleront précisément les 12 et 19 juin prochains. La “Nouvelle Union populaire écologique et sociale” créée par les partis de gauche obtiendra-t-elle la confiance des habitants de cette ville comme au premier tour de la présidentielle ? Lors de la présidentielle 2022, Jean-Luc Mélenchon avait décroché 60,2% des suffrages au premier tour à Goyave. L'ex-parlementaire européen avait devancé Marine Le Pen et Emmanuel Macron, qui avaient respectivement obtenu 17,0% et 11,0% des suffrages. Jean-Luc Mélenchon ayant été privée de finale, Marine Le Pen avait remporté le second tour en décrochant 67,0% des votes. Emmanuel Macron avait dû se contenter de 33,0% des voix.