Résultat des législatives 2024 à Capesterre-Belle-Eau : les premiers chiffres du 2e tour

17:58 - Analyse socio-économique de Capesterre-Belle-Eau : perspectives électorales

Comment les électeurs de Capesterre-Belle-Eau peuvent-ils peser sur le résultat des législatives ? Les jeunes et les demandeurs d'emploi jouent un rôle crucial dans l'agglomération, avec près de 31% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 36,22%. De plus, le pourcentage de familles propriétaires (69,97%) met en exergue l'importance des questions liées à l'habitat et à l'urbanisation. Un revenu moyen par foyer fiscal de 14 028 euros/an peut être l'expression de disparités financières locales. Enfin, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (12,55%) et le nombre de résidences HLM (7,31% des logements) font ressortir les enjeux économiques et sociaux qui préoccupent les habitants. Les chiffres sur l'éducation à Capesterre-Belle-Eau mettent en relief une diversité de qualifications, avec 13,74% des habitants titulaires du seul baccalauréat. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.