Résultat de la législative à Gragnague : 2e tour en direct

18:54 - Quel poids pour le bloc de gauche ? Avec un score dépassant les 25% des voix au 1er tour à Gragnague, la nuance des Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et leurs alliés avait atteint un haut niveau avant ce 2ème tour des législatives. Son postulant a donc son importance ce dimanche. Mais ce score est cependant à mettre en perspective avec les voix de gauche que pouvait viser la Nupes après l'élection présidentielle. Or à Gragnague, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient obtenu respectivement 22,94%, 6,08%, 2,55% et 2,29% le 10 avril. La coalition de gauche partait donc en réalité avec un potentiel de voix de 33,86% à Gragnague pour ces élections légilsatives.

15:30 - À Gragnague, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale en première place Selon une étude Ifop-Fiducial pour LCI diffusée ce mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait décrocher entre 265 et 300 sièges au terme des législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par la France Insoumise devrait accaparer entre 180 et 210 députés. Il faut bien entendu prendre en compte les habitudes locales, comme à Gragnague. Le 12 juin dernier lors du 1er round de l'élection législative, les citoyens de Gragnague ont plébiscité la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale à qui ils ont accordé 30,98% des bulletins de vote. Les candidats Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Les Républicains la suivent grâce à respectivement 24,33% et 17,08% des suffrages.

13:30 - L'abstention est attendue tout autant que les résultats aux législatives à Gragnague Le scrutin législatif de ce 19 juin 2022 pourra-t-il battre le record d'abstention des législatives de 2017 ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 parlent d'eux-mêmes, la participation aux législatives représentait 42,64% au second tour, c'était bien plus qu'au premier tour. Comment ont voté traditionnellement les citoyens de cette commune lors des précédents rendez-vous électoraux ? Cinq ans plus tôt, au moment des législatives, parmi les 1559 personnes en âge de voter à Gragnague, 52,66% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir au premier tour, contre un taux d'abstention de 41,69% pour le dernier round.