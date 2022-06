Résultat de la législative à Gragnague : en direct

12/06/22 17:15

Le vote a débuté depuis plusieurs heures à Gragnague et il y a encore du temps pour donner de la voix puisque les bureaux de vote de la cité sont toujours ouverts et ce jusqu'à 18 heures. Ce sont 12 hommes et femmes qui sont candidats dans la circonscription unique de la commune, un nombre plutôt supérieur à celui des candidatures dans les autres circonscriptions à l'échelle nationale.

Les élections législatives mobilisant toujours moins que les autres scrutins, cette année fera-t-elle exception ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée au premier round des élections législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 h. Au cours des dernières années, les 1 893 habitants de cette ville ont révélé leurs habitudes de vote. Lors des élections législatives de 2017, le taux de participation avait atteint 58,31% au premier tour des votants de Gragnague. Le taux de participation était de 47,34% pour le second tour.

À Gragnague, l'une des clés du scrutin législatif sera immanquablement la participation. Les habitants des communes de grandes tailles se déplacent souvent moins que dans les petites, cette réalité peut-elle s'aggraver pour des législatives ? Lors du second tour de la dernière élection présidentielle, 20,51% des personnes en capacité de voter dans la localité avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 16,53% au premier tour. Pour comparer, à l'échelle nationale, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017.

Quel candidat (ou candidate) les 1 893 habitants de Gragnague placeront-ils en pole position des résultats des législatives en 2022 à l'occasion du premier tour de l'élection le 12 juin ? Avec un premier tour à son avantage le 10 avril dernier, le président récemment réélu pourra-t-il se reposer sur cette commune pour acquérir la majorité à l'hémicycle ? Durant l'élection présidentielle 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait récolté 28,76% des voix au premier tour à Gragnague, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. L'ancien ministre du gouvernement Jospin et l'ancienne conseillère régionale des Hauts-de-France avaient obtenu 22,94% et 17,91% des voix. Le choix des habitants de Gragnague était resté identique au second tour en faveur d'Emmanuel Macron (64,97% des voix), cédant par conséquent 35,03% des suffrages à Marine Le Pen.