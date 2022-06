Résultat de la législative à Grand-Bourg : en direct

Jean-Luc Mélenchon aurait été élu au premier tour le 10 avril dernier si l'élection présidentielle de 2022 n'avait eu lieu qu'à Grand-Bourg, le député de Marseille ayant atteint 52,64% des suffrages dans la commune. Et c'est encore sans compter les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 1,4% et 1,72% au 1er tour de la présidentielle. Soit une réserve de voix de 3,12% à gauche de l'échiquier, sans compter les suffrages de Mélenchon.

16:30 - Les enquêtes des sondeurs, un révélateur aussi pour le résultat des législatives 2022 à Grand-Bourg ?

La majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se resserrer dans les sondages jusqu'à arriver à un minuscule point juste avant la période de réserve (27% contre 28% selon le dernier Ipsos pour France TV et Radio France), avec un Rassemblement national troisième, non loin des 20%. Ces tendances nationales des ultimes semaines auront sans doute un écho sur le résultat des législatives à Grand-Bourg ce dimanche. Mais il convient tout de même de tenir compte des spécificités locales. Or Jean-Luc Mélenchon avait obtenu la meilleure place à l'issue de la dernière élection à Grand-Bourg avec 52,64% des votes exprimés, au 1er tour. Marine Le Pen terminait deuxième à 17,59%, devançant Emmanuel Macron à 17,34% et Valérie Pécresse à 2,74%. Pourtant, en France, on retrouvait Emmanuel Macron à près de 28%, la candidate du FN à un peu plus de 23%. Le leader de LFI terminait à près de 22%.