Résultat de la législative à Grand-Charmont : en direct

17:19 - À Grand-Charmont, des sondages aussi convaincants ? À Grand-Charmont, Jean-Luc Mélenchon grimpait à la tête du vote de l'élection présidentielle 2022 avec 36,66% des voix au premier tour, devant Marine Le Pen à 23,55%. Suivaient, avec 19,41%, Emmanuel Macron et enfin, à 6,39%, Éric Zemmour. Pour ce qui est de la France, c'est un résultat de près de 28% des voix qui avait propulsé Macron en tête, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%. Les tendances nationales des dernières heures changeront sans doute la situation et donc le résultat des législatives à Grand-Charmont dimanche, même s'il est impossible d'ignorer les particularités locales. Il faut se rappeler que la majorité présidentielle a baissé très près du bloc LFI-PS-EELV dans les intentions de vote avant la fin de campagne (28% contre 27% selon le dernier sondage). Le Rassemblement national, pour sa part, n'a cessé de s'approcher des 20%.

14:30 - L'abstention reste l'enjeu majeur de ces législatives 2022 à Grand-Charmont Le taux de participation constituera sans aucun doute un critère fort de ces législatives 2022 à Grand-Charmont. Le conflit russo-ukrainien serait par exemple en mesure de nuancer l'intérêt de l'élection aux yeux des habitants de Grand-Charmont (25200). Lors du second tour de la dernière élection présidentielle, 36,43% des personnes en âge de participer à une élection dans l'agglomération avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 30,05% au premier tour. Pour rappel, au niveau national, la participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c'était presque un record.

11:30 - À Grand-Charmont, le score de l'abstention à l'occasion des élections législatives sera un élément clé Faire son devoir électoral n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record lors de ces législatives ? Pour rappel, au niveau de la France en 2017, le pourcentage de participation aux législatives s'élevait à 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour, c’était déjà moins qu’en 2012. Au fil des dernières années, les 5 827 habitants de cette agglomération ont révélé leurs préférences de vote. En 2017, à l'occasion des législatives, le taux d'abstention s'était élevé à 63,01% au premier tour des électeurs de Grand-Charmont, contre un taux d'abstention de 58,89% au second tour.