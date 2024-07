Résultat des législatives 2024 à Mathay (25700) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Mathay, quels seront les reports des voix de la gauche ? La répartition des voix de gauche est aussi à jauger lors du second tour de ces législatives, puisqu'on ne connaît pas les intentions de ceux qui avaient voté pour le Front populaire la semaine dernière. Dimanche dernier, ce sont 28,06% des suffrages qu'a récoltés le bloc au niveau du pays, contre plus de 25,6% pour la Nupes en 2022. La barre est déjà haute : lors du premier tour des élections de l'Assemblée dimanche dernier, à Mathay, le binôme Front populaire a pour sa part glané 15,84% des votes dans la localité. Ce qui correspond à une évolution en comparaison des 11,87% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - Le RN a vivement séduit à Mathay en 2 ans Le résultat en faveur de la formation de Jordan Bardella ce soir sera une des clés à l'échelle locale pour ces élections des députés. L'évolution du parti, qui s'élève déjà à 26 points à Mathay entre sa part de votes des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet avoir progressé encore plus vite au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses candidats plutôt 15 points de plus à ces législatives 2024 qu'aux élections des députés en 2022. En extrapolant, on peut conclure que le RN sera vainqueur à Mathay ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Nouvelle avance pour le RN à Mathay ? Le nombre d'électeurs en faveur du Rassemblement national va en conséquence être le déterminant pour le second tour de cette élection localement. Le mouvement lepéniste va-t-il encore gagner à Mathay, comme en 2022 ? Le RN tirait déjà son épingle du jeu à Mathay lors des élections du Parlement à l'époque. On retrouvait en effet Géraldine Grangier devant ses concurrents au premier tour, avec 32,37% dans la ville. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la localité, avec 60,66%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 39,34%.

20:05 - Le résultat du RN déterminant ce dimanche A en croire les toutes dernières projections publiées juste avant le second tour, l'alliance du RN et des ciottistes serait en mesure de s'arroger moins de 250 députés au terme des législatives. L'alliance des insoumis, des socialistes et leurs partenaires devrait remporter entre 170 et 200 sièges. Les candidats de la majorité présidentielle sécuriseraient entre 95 et 125 sièges. Il convient néanmoins de tenir compte des particularismes locaux. Avec 58,92% des votes, Géraldine Grangier (Rassemblement National) a pris la pôle position à Mathay, le 30 juin 2024 lors du premier round des élections législatives. Un résultat qui lui a permis de précéder Philippe Gautier (Ensemble !) et Magali Duvernois (Front populaire) avec 22,93% et 15,84% des électeurs. C'est aussi Géraldine Grangier qui achevait ce premier tour sur la première marche dans la 4ème circonscription du Doubs dans son ensemble, avec cette fois 47,63%, devant Magali Duvernois avec 28,26% et Philippe Gautier avec 20,43%.

19:21 - Participation à Mathay : un sursaut par rapport au scrutin européen Pour se faire une idée du vote des électeurs de cette commune, il est également indispensable d'observer les résultats des rendez-vous électoraux précédents. À Mathay, le pourcentage de participation au premier round des élections législatives 2024 était de 71,12%, plus important que celui des dernières élections européennes. Lors du scrutin européen de début juin, 57,78% des inscrits sur les listes électorales de Mathay avaient effectivement pris part au scrutin. La participation était de 49,37% il y a 5 ans. En proportion, au niveau national, le pourcentage de participation aux élections européennes 2024 s'élevait à 51,5% lors de l'unique tour du scrutin, c’était un peu mieux qu’en 2019.

18:35 - 71,12% de participation lors de la 1ère manche des législatives 2024 à Mathay Qu'en est-il de la participation ce dimanche, lors des élections législatives à Mathay ? Dans la ville, 71,12% des électeurs ont participé au 1er tour des élections législatives 2024. Il y a deux ans, lors du second tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 824 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 75,05% s'étaient rendus dans l'isoloir, à comparer avec une participation de 76,97% au premier tour, soit 1 404 personnes. Pour mémoire, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 48,88% au premier tour. Au deuxième tour, 45,33% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il ce soir à Mathay ? La crise de confiance dans les partis politiques est susceptible de nuancer l'intérêt de l'élection aux yeux des citoyens de Mathay (25700).

17:29 - Analyse démographique des législatives à Mathay Comment les électeurs de Mathay peuvent-ils affecter les résultats des législatives ? Avec une densité de population de 146 habitants/km² et 47,05% de population active, la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 8,35% peut agir sur les attentes des habitants quant aux directives sur le travail. Le pourcentage de familles détenant au moins une automobile (89,33%) montre l'importance des questions de transport et d'infrastructure dans les interrogations des 894 votants. Le nombre de familles monoparentales (8,06%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, et le taux de salariés en CDD (5,37%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Mathay mettent en avant une diversité de qualifications, avec 27,23% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.