Résultat des législatives 2024 à Fesches-le-Châtel (25490) – 2e tour [PUBLIE]

21:12 - À Fesches-le-Châtel, que vont choisir les supporters de gauche ? La dynamique de la gauche est aussi à prendre en compte lors du second tour de ces élections législatives, puisqu'on attend le parti pris de ceux qui avaient voté pour le Front populaire la semaine dernière. Ce dernier est un saut dans le vide dans cet épilogue. Pour le premier tour dimanche dernier, ce sont 28,06% des bulletins qu'a glanés le bloc à l'échelle de la France, alors que la Nupes en avait récolté plus de 25,6% il y a deux ans. Ce premier pointage s'avère élevé. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée dimanche dernier, à Fesches-le-Châtel, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 17,09% des votes dans la commune. Un score plus élevé par rapport au résultat de la Nupes au premier tour de 2022 (3 points de plus).

20:58 - Le Rassemblement national a lourdement gagné du terrain à Fesches-le-Châtel Le résultat obtenu par le Rassemblement national sera le grand sujet pour ces élections 2024, au niveau local, comme dans le reste de la France. L'avancée du parti, qui s'élève déjà à 21 points à Fesches-le-Châtel entre son score des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti lepéniste semble en effet avoir avancé encore plus vite au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses prétendants plutôt 15 points de plus il y a une semaine qu'aux élections des députés en 2022. Les reports de voix restent une inconnue de taille, mais on peut imaginer que le RN sera vainqueur dans la localité ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Le RN en pôle position aux dernières législatives à Fesches-le-Châtel Au niveau local, le résultat du RN aux législatives 2024 sera ainsi très commenté. Dans un contexte encore plus favorable en 2024 qu'en 2022, le Rassemblement national va-t-il de nouveau s'imposer à Fesches-le-Châtel ? Le Rassemblement national tirait déjà son épingle du jeu à Fesches-le-Châtel il y a deux ans lors des législatives. C'est en effet Géraldine Grangier qui se classait en pôle position au premier tour avec 37,99% dans la commune. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans le secteur, avec 59,28%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 40,72%.

20:05 - Déjà 58,24% pour le RN à Fesches-le-Châtel aux élections législatives D'après les dernières projections diffusées jusqu'à présent, l'alliance du Rassemblement national et des Républicains devrait s'arroger entre 210 et 250 sièges au terme des législatives. Le camp de gauche pourrait remporter jusqu'à 200 sièges. Les candidats du bloc centriste pourraient préserver une centaine de sièges. Mais on ne saurait faire abstraction des particularités locales. Géraldine Grangier (Rassemblement National) a raflé 58,24% des suffrages à Fesches-le-Châtel le 30 juin 2024, à l'occasion du premier round des élections législatives. Un score qui lui a permis de coiffer au poteau Philippe Gautier (Ensemble !) et Magali Duvernois (Nouveau Front populaire) avec 18,91% et 17,09% des électeurs. Géraldine Grangier était aussi en tête dans la 4ème circonscription du Doubs dans son ensemble, avec cette fois 47,63%, devant Magali Duvernois avec 28,26% et Philippe Gautier avec 20,43%.

19:21 - Participation aux législatives 2024 à Fesches-le-Châtel : une hausse par rapport aux européennes ? L'analyse des rendez-vous électoraux précédents est l'occasion de comprendre davantage le vote des habitants de cette localité. Le taux de participation lors du premier round des législatives 2024 à Fesches-le-Châtel a été de 64,69%, dépassant celui des dernières européennes. Il y a trois semaines, à l'occasion du précédent scrutin européen, 1 578 personnes en âge de participer à une élection à Fesches-le-Châtel s'étaient effectivement rendues aux urnes (soit 52,15%). La participation était de 50,6% pour le scrutin de 2019. Pour comparer, au niveau national, le taux de participation aux élections européennes 2024 représentait 51,49% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - À Fesches-le-Châtel, le chiffre phare de ces législatives 2024 reste l'abstention À Fesches-le-Châtel, l'une des clés de ces élections législatives est à n'en pas douter la participation. 35,31% des électeurs de Fesches-le-Châtel se sont abstenus lors du premier tour des élections législatives 2024. Pour rappel, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 56,7% au premier tour. Au second tour, 57,71% des votants ne se sont pas déplacés. En avril 2022, pour le second tour de la dernière présidentielle, 26,59% des personnes habilitées à voter dans la commune avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre une abstention de 25,79% au premier tour. La perte de confiance dans les partis traditionnels serait par exemple en mesure de ramener les citoyens de Fesches-le-Châtel (25490) dans les isoloirs.

17:29 - Élections législatives à Fesches-le-Châtel : impact de la démographie et de l'économie locale Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Fesches-le-Châtel, les citoyens se réunissent pour exercer leur droit. Dotée de 1 121 logements pour 2 164 habitants, la densité de la ville est de 638 habitants par km². Ses 86 entreprises attestent une économie prospère. Dans la commune, 33% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 23,67% ont plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les orientations politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 33,33% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 40,49% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 622,10 € pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. En somme, à Fesches-le-Châtel, les spécificités locales alimentent le débat démocratique.