En direct

18:59 - Quel résultat aux législatives de Grigny pour les Insoumis et leurs alliés ? Avec un score de plus de 25% des voix au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait pu être qualifié pour le 2eme round de la présidentielle il y a deux mois si l'élection s'était bornée à Grigny. Les reports des votes du PS et d'EELV sont aussi à observer ce soir dans la zone. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 3,89% et 1,5% au 1er tour de l'élection présidentielle. Autrement dit un potentiel de 38,03% pour la coalition LFI-PS-EELV dans la commune.

16:30 - Les sondages ont-ils du sens pour les législatives 2022 à Grigny ? Les indications nationales des ultimes semaines auront probablement une résonnance sur le résultat des législatives à Grigny au 1er tour. Mais on ne pourra ignorer les particularités locales. La majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se resserrer dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à arriver à un petit point avant l'interdiction de sortir tout nouveau sondage (28% pour la majorité contre 27% selon le dernier sondage), avec un Rassemblement national troisième, au-dessus de 19%. Avec 32,64% des votes exprimés, à Grigny cette fois, Jean-Luc Mélenchon avait atteint la tête du vote lors de la dernière élection présidentielle. Marine Le Pen terminait deuxième à 22,79%, au-dessus de Emmanuel Macron à 21,42% et Éric Zemmour à 5,6%.

14:30 - La participation est attendue tout autant que les résultats aux élections législatives à Grigny Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Grigny ? La perte de pouvoir d'achat est par exemple capable de détourner l'attention des électeurs de Grigny (69520) de leur devoir civique. A l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, 31,26% des personnes en âge de participer à une élection dans l'agglomération avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 25,09% au premier tour. En proportion, au niveau de la France, le taux de participation à la présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, moins qu'en 2017.

11:30 - À Grigny, le score de la participation aux élections législatives 2022 sera un élément important Avec une abstention qui ne cesse de grimper depuis des années lors des élections législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Les chiffres du pays en 2017 étaient les suivants : le taux d'abstention aux élections législatives s'élevait à 51,30% au premier round et 57,36% au second tour. Comment votent le plus souvent les électeurs de cette ville ? Durant les élections législatives de 2017, sur les 6 030 personnes en âge de voter à Grigny, 68,64% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote au premier tour, contre un taux d'abstention de 60,1% pour le tour deux.