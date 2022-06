Résultat de la législative à Guéret : en direct

12/06/22 17:09

Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 affichera-t-il une participation en berne à l'instar des élections législatives de 2017 ? Les chiffres de la France en 2017 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage d'abstention aux législatives s'élevait à 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour. Comment votent généralement les électeurs de cette agglomération ? Cinq ans plus tôt, lors des législatives, le pourcentage d'abstention avait atteint 56,59% au premier tour des inscrits sur les listes électorales de Guéret, à comparer avec une abstention de 45,32% au round numéro deux.

L'une des clés de ce scrutin législatif 2022 sera incontestablement la participation à Guéret. La guerre russo-ukrainienne est par exemple susceptible de faire baisser le taux de participation à Guéret. Il y a deux mois, pour le second tour de la présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 32,96% des inscrits sur les listes électorales de la ville. L'abstention était de 30,73% au premier tour. En proportion, à l'échelle nationale, l'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c'était presque un record.

Les inscrits sur les listes électorales de Guéret (23) reprendront la direction des isoloirs en 2022 : ils seront priés de contribuer aux élections législatives qui se tiendront le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Pour quel candidat voteront-ils ? Durant la présidentielle de 2022, Emmanuel Macron avait récolté 28% des voix au premier tour à Guéret. Le président avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 25% et 19% des voix. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle de Guéret avec 64% des votes. Marine Le Pen avait dû se contenter de 36% des suffrages. Avec un premier tour en sa faveur en avril, le président des Français pourra-t-il se reposer sur cette agglomération pour obtenir une majorité à l'Assemblée ?