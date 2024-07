Résultat des législatives 2024 à Saint-Sulpice-le-Guérétois (23000) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:11 - À Saint-Sulpice-le-Guérétois, quels reports de voix à gauche au second tour des législatives ? Le Front populaire qui s'avance pour ces élections s'est imposé comme une force politique majeure lors du premier tour des législatives, avec un peu plus de 28% au niveau du pays, contre 25,66% pour la Nupes il y a deux ans. Ce qui met la gauche dans les forces favorites pour ce second tour aujourd'hui. Pour le premier tour des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 23,13% des bulletins à Saint-Sulpice-le-Guérétois. Une performance à affiner néanmoins avec les 27,27% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 30% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. On découvrira ce soir si la gauche est au niveau ou non de son score de 2022 lors du second tour, soit 49,05% à l'époque.

20:58 - L'extrême droite n'a pas gagné de terrain à Saint-Sulpice-le-Guérétois ces dernières années Au niveau local comme au niveau national, le résultat de la formation dirigée par Jordan Bardella lors des élections législatives sera très analysé. Alors que les résultats nationaux ont montré environ 15 points gagnés par le RN au niveau du pays, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Saint-Sulpice-le-Guérétois semble néanmoins dans une situation plus mesurée. Entre le score de 2022 et celui de 2024, le mouvement n'a en effet pas progressé dans les bureaux de vote sur place. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisqu'à défaut du RN, ce sont ses nouveaux alliés qui ont profité de cette poussée…

20:29 - Quel verdict final à Saint-Sulpice-le-Guérétois pour le bloc présidentiel ce dimanche soir ? Le nombre d'électeurs glanés par la formation de Jordan Bardella ce 7 juillet sera ainsi l'observation majeure à l'échelle locale pour le second tour de cette élection des députés 2024. Et cette fois, contrairement à la législative 2022, le RN a l'espoir de l'emporter. Au premier tour des élections législatives à l'époque, Saint-Sulpice-le-Guérétois avait vu en revanche le binôme La République en Marche s'imposer avec 32,66%, alors que le RN sera distancé à 18,3%. Au second tour encore, la victoire locale reviendra au ticket Ensemble ! - Majorité présidentielle (50,95% contre 49,05% pour LFI-PS-PC-EELV). Jean-Baptiste Moreau remportait donc cette élection sur place.

20:05 - Le résultat du Rassemblement national déterminant ce dimanche A en croire les projections finales publiées d'après les résultats du premier tour, l'alliance du RN et des LR ayant suivi Ciotti serait susceptible de s'arroger moins de 250 députés à l'issue du deuxième tour des élections législatives. L'alliance LFI, PS, EELV, PCF pourrait mettre la main sur jusqu'à 200 sièges. De leur côté, les candidats d'Ensemble! Pourraient maintenir jusqu'à 120 sièges. Mais on ne peut faire abstraction des particularités de chaque territoire. Grâce à 31,64% des voix, Bartolomé Lenoir (Union de l'extrême droite) a pris les devants à Saint-Sulpice-le-Guérétois, dimanche 30 juin 2024 pour le premier tour des législatives. Un premier pointage qui lui a permis de coiffer au poteau Catherine Couturier (Front populaire) et Valérie Simonet (Divers droite) avec respectivement 23,13% et 21,24% des électeurs. Bartolomé Lenoir était aussi en tête dans la 1ère circonscription de la Creuse dans son ensemble, avec cette fois 33,35%, devant Catherine Couturier avec 23,47% et Valérie Simonet avec 22,12%.

19:21 - Participation aux législatives 2024 à Saint-Sulpice-le-Guérétois : une hausse par rapport aux élections européennes ? Au fil des dernières années, les 1 943 habitants de cette commune ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. À Saint-Sulpice-le-Guérétois, le pourcentage de participation lors du premier tour des élections législatives 2024 a atteint 74,16%, surpassant celui des dernières européennes. Il y a trois semaines, pendant le précédent scrutin européen, 57,35% des électeurs de Saint-Sulpice-le-Guérétois avaient effectivement participé au vote. La participation était de 51,3% lors du scrutin de 2019. Pour information, à l'échelle du pays, la participation aux européennes 2024 s'élevait à 51% lors de l'unique tour du scrutin, soit 1 point de plus qu'en 2019.

18:35 - L'abstention à Saint-Sulpice-le-Guérétois va-t-elle monter à l'occasion du second tour des législatives ? À Saint-Sulpice-le-Guérétois, l'un des critères principaux du scrutin législatif 2024 est indéniablement le niveau de participation. Le pourcentage de votants à Saint-Sulpice-le-Guérétois pour le premier tour des élections législatives 2024 s'élevait à 74,16%, dimanche dernier. Il y a deux ans, à l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 78,15% au niveau de la ville. La participation était de 79,94% au premier tour, soit 1 303 personnes. Pour rappel, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 54,73% au premier tour. Au deuxième tour, 54,61% des électeurs se sont déplacés.

17:29 - Saint-Sulpice-le-Guérétois : démographie et socio-économie impactent les élections législatives Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour la seconde étape des législatives à Saint-Sulpice-le-Guérétois comme partout en France. Dotée de 1 060 logements pour 1 911 habitants, la densité de la commune est de 54 habitants par km². Ses 82 entreprises démontrent une économie favorable. Le taux de foyers disposant d'au moins une automobile (76,98%) souligne le poids des questions de transport et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Les citoyens, dont 55,97% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 11,3%, la commune révèle un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 26 555 euros/an. À Saint-Sulpice-le-Guérétois, les enjeux locaux rejoignent ceux de l'Hexagone.