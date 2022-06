Résultat des législatives à Gueugnon - Election 2022 (71130) [PUBLIE]

14/06/22 15:58

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat du premier tour de l' élection législative 2022 à Gueugnon. À Gueugnon, les 5279 habitants votant dans la 2ème circonscription de la Saône-et-Loire se sont prononcés pour la représentante Nouvelle union populaire écologique et sociale. Le taux d'abstention parmi les citoyens figurant sur les registres électoraux au sein de la commune au niveau de cette circonscription électorale atteint 54% (2 838 non-votants). Ce résultat ne concerne pour l'heure que les électeurs de Gueugnon. Les habitants de 144 communes voisines pourraient encore faire bouger le résultat de la législative dans la 2ème circonscription de la Saône-et-Loire. A l'échelle de la commune, Céline Vinauger a rassemblé 26% des votes. Josiane Corneloup (Les Républicains) et Olivier Damien (Rassemblement National) la suivent grâce à dans l'ordre 24% et 22% des votes.

Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 28,83% des voix au premier tour à Gueugnon, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui était candidat à sa réélection et le député actuel des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 26,39% et 19,49% des suffrages. Contrairement au premier tour de scrutin, Emmanuel Macron avait remporté le deuxième tour en décrochant 50,34% des votes face à Marine Le Pen (49,66%). En première place du premier tour de la présidentielle dans cette agglomération, Marine Le Pen et le Rassemblement national seront-ils à même de s'approprier un siège de député dans cette circonscription ? Les habitants de Gueugnon ( Saône-et-Loire ) reprendront la direction des urnes en 2022 : ils devront contribuer aux élections législatives qui auront lieu les 12 et 19 juin 2022. Pour quel candidat pencheront-ils ?