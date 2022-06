Résultat de la législative à Hauts de Bienne : en direct

12/06/22 11:22

Lors de l'élection présidentielle de 2022, c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait obtenu 26% des suffrages au premier tour à Hauts de Bienne. Le député actuel de la quatrième circonscription des Bouches-du-Rhône avait devancé Marine Le Pen et Emmanuel Macron, qui avaient respectivement obtenu 24% et 23% des voix. Après l'élimination de Jean-Luc Mélenchon au niveau national, Emmanuel Macron était, in fine, ressorti en tête du second tour en décrochant 56% des voix face à Marine Le Pen (44%). Au vu du nombre de voix remportées par Jean-Luc Mélenchon au premier tour de l'élection présidentielle, cette commune élira-t-elle un représentant de la gauche rassemblée aux législatives ? Comme partout dans l'Hexagone, les électeurs de Hauts de Bienne ( Jura ) seront incités à participer aux législatives le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Quel prétendant soutiendront-ils ?