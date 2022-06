Résultat de la législative à Herbitzheim : 2e tour en direct

En direct

18:50 - Qu'attendre des électeurs de gauche dans la ville ? Un des enjeux majeurs de ces élections législatives 2022, en France, reste le résultat du bloc de gauche emmené par Jean-Luc Mélenchon. À Herbitzheim, son candidat avait atteint 7,65% des suffrages il y a une semaine. Mais ce score est néanmoins à analyser au regard des suffrages insoumis, socialistes, écologistes et communistes lors de l'élection présidentielle. Sur ce territoire, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel étaient tombés à respectivement 8,94%, 3,52%, 0,99% et 1,26% en avril. Soit un point de départ théorique de 14,71% pour la Nupes pour ces législatives à Herbitzheim.

15:30 - Vers un succès pour la candidature Les Républicains à Herbitzheim ? Dimanche 12 juin 2022 au soir du premier tour des élections législatives, les citoyens de Herbitzheim ont plébiscité la candidature Les Républicains qui a recueilli 34,51% des voix. Les candidats Rassemblement National et Ensemble ! (Majorité présidentielle) obtiennent 33,21% et 11,75% des suffrages. D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié le mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait obtenir entre 265 et 300 députés au terme des élections législatives. L'union à gauche menée par la France Insoumise pourrait rafler entre 180 et 210 sièges. De son côté, le RN de Marine Le Pen devrait réussir à monter son propre groupe parlementaire de 20 à 40 sièges.

13:30 - Autant que les résultats, les chiffres de l'abstention sont attendus à Herbitzheim Au cours des précédents rendez-vous électoraux, les 1865 habitants de cette localité ont dévoilé leurs habitudes de vote. Au second tour de la dernière élection présidentielle, 26,32% des personnes aptes à participer à une élection dans la localité avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 27,96% au premier tour. Les résultats des législatives 2022 sont autant espérés que le taux d'abstention qui bat des records durant de ce type de scrutin. La semaine dernière, 65,63% des personnes aptes à participer à une élection à Herbitzheim avaient refusé de se rendre aux urnes.