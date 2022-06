Résultat de la législative à Hœnheim : en direct

17:16 - Les grandes tendances des sondages, un signe aussi pour le résultat des législatives 2022 à Hœnheim ?

À Hœnheim, Emmanuel Macron grimpait à la tête du vote de la dernière élection avec 31,62% des voix au 1er tour, devant Jean-Luc Mélenchon à 23,38%. Suivaient, avec 20,64%, Marine Le Pen et enfin, à 6,49%, Éric Zemmour. Les indications nationales des ultimes semaines chambouleront sans doute ces équilibres à Hœnheim ce dimanche, même s'il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. Or la majorité et la Nupes ont vu leur écart se réduire dans les sondages jusqu'à atteindre un minuscule point vendredi soir (28% pour la majorité contre 27% selon le dernier sondage), avec un Rassemblement national très proche, sous les 20%.