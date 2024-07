Résultat des législatives 2024 à Bischheim : les premiers chiffres du 2e tour

17:58 - Comprendre l'électorat de Bischheim : un regard sur la démographie locale

La démographie et la situation socio-économique de Bischheim déterminent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections législatives. La répartition par âge pourrait agir sur les orientations des mesures en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Dans la commune, 37% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 22,11% de plus de 60 ans. Un salaire moyen mensuel net de 2080,38 €/mois peut être caractéristique de la précarité économique de certains foyers. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 13,07% et d'une population immigrée de 18,65% fait ressortir les défis des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les données sur l'éducation à Bischheim mettent en avant une diversité de qualifications, avec 14,52% des habitants titulaires du seul bac. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'éducation et l'emploi.