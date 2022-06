Résultat de la législative à Huriel : en direct

12/06/22 10:55

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les inscrits sur les listes électorales habitant à Huriel ( Allier ) seront invités à participer aux législatives comme partout en France. A l'occasion de la présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 33,33% des voix au premier tour à Huriel, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le chef de l'Etat de nouveau en exercice et l'ex-député européen avaient obtenu 22,96% et 18,74% des voix. Le choix des votants d'Huriel était resté inchangé au deuxième tour au profit de Marine Le Pen (56,01% des suffrages), cédant par conséquent à Emmanuel Macron 43,99% des suffrages. En tête du premier tour de la présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et l'extrême droite seront-ils en mesure de s'emparer d'un fauteuil à l'hémicycle dans cette circonscription ?