19:25 - Que vont trancher les électeurs de gauche à Iffendic ? Dans les 4 bureaux de vote d'Iffendic, les voix accordées à Jean-Luc Mélenchon lors de la toute récente élection présidentielle seront peut être décisives ce dimanche pour les législatives 2022. Le député de Marseille avait cumulé 22,65% des suffrages en avril dernier. Les conversions des votes écologistes et socialistes sont aussi à regarder de près ce 12 juin dans la commune. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 4,85% et 2,37% au 1er tour de la présidentielle. La Nupes peut donc espérer glaner 29,87% à Iffendic pour ce premier tour des législatives.

16:30 - Les enquêtes d'opinion, un révélateur pour le résultat des législatives 2022 à Iffendic ? Les indications nationales des dernières semaines se répéteront sans doute à Iffendic dimanche. Mais on ne pourra faire abstraction des spécificités locales. La majorité présidentielle a vu son résultat chuter à un trait de la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés dans les sondages vendredi soir (28% contre 27% dans les derniers sondages Ipsos-Sopra-Steria). Le Rassemblement national, lui, n'a cessé de s'approcher des 20%. Or la dernière présidentielle, à Iffendic cette fois, avait tourné à l'avantage de Emmanuel Macron avec 34,27% des suffrages. En seconde position, se trouvait Jean-Luc Mélenchon à 22,65%, puis Marine Le Pen à 19,94% et Yannick Jadot à 4,85%.

14:30 - L'abstention sera étudiée autant que les résultats aux législatives à Iffendic Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Iffendic, qu'en sera-t-il de la participation ? La guerre entre l'Ukraine et la Russie ainsi que ses répercussions en matière économique et énergétique seraient notamment en mesure de pousser les habitants d'Iffendic à rester chez eux. Il y a deux mois, lors du deuxième tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 22,27% au sein de la commune. Le taux d'abstention était de 22,08% au premier tour. Pour mémoire, au niveau de la France, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, moins qu'en 2017.

11:30 - L'abstention va-t-elle encore monter à l'occasion des législatives 2022 à Iffendic ? L'étude des scrutins antérieurs est l'occasion de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette commune. Cinq ans auparavant, au moment des élections législatives, le pourcentage de participation s'était hissé à 50,27% au premier tour dans la commune à Iffendic. La participation était de 39,37% au second tour. Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 affichera-t-il une nouvelle abstention record à l'instar des législatives de 2017 ? Les chiffres de la France en 2017 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage d'abstention aux élections législatives représentait 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour.