Résultat de la législative à Ille-sur-Têt : en direct

12/06/22 11:14

Bonjour et bienvenue dans ce live où nous tenterons de donner les clés de ce 1er round des législatives à Ille-sur-Têt, jusqu'à la révélation des résultats. On dénombre 11 candidats dans l'unique circonscription de la métropole (un chiffre dans la moyenne nationale) et les électeurs auront jusqu'à 18 heures pour aller glisser leur bulletin dans l'urne ce dimanche de 1er tour dans les 5 bureaux de vote de la commune.

Les électeurs d'Ille-sur-Têt (66130) reprendront la direction des isoloirs en 2022 : ils seront appelés à contribuer aux élections législatives 2022 qui auront lieu le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. A l'occasion de la présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait décroché 33,1% des suffrages au premier tour à Ille-sur-Têt, devant Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. Celui qui endossa le costume du 3e homme lors de la dernière présidentielle et le fondateur de La République En Marche avaient obtenu 22,9% et 18,2% des votes. Au deuxième tour comme au premier, Marine Le Pen était ressortie en tête du résultat de la présidentielle d'Ille-sur-Têt gratifiée de 57,4% des votes, laissant ainsi 42,6% des suffrages à Emmanuel Macron. Les votants de cette agglomération s'en remettront-ils à nouveau à Marine Le Pen et éliront-ils un candidat d'extrême droite à l'Assemblée nationale à l'instar du premier tour de la présidentielle ?