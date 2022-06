Résultat de la législative à Ingwiller : 2e tour en direct

En direct

18:11 - Qu'ont fait les électeurs de gauche il y a une semaine dans la ville ? Une des questions cruciales de ces législatives, en France, reste le résultat des Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et de leurs alliés. À Ingwiller, son représentant avait enregistré 13,74% des suffrages lors du premier tour. Mais ce score est toutefois à comparer avec les votes insoumis, écologistes, socialistes et communistes lors de la présidentielle. Or dans la commune, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel se sont trouvés à respectivement 13,33%, 4,3%, 1,4% et 1,24% le 10 avril. La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" pouvait donc viser un total théorique de 20,27% à Ingwiller pour ce premier tour.

15:30 - À Ingwiller, la candidature Les Républicains en tête Au soir du 1er round de la législative, dimanche 12 juin 2022, les citoyens d'Ingwiller ont plébiscité la candidature Les Républicains qui a amassé 32,89% des suffrages. Elle est ressortie devant les représentants Rassemblement National et Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui recueillent dans l'ordre 19,5% et 16,93% des votes. D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié le mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait obtenir entre 265 et 300 députés à l'issue des législatives. L'union à gauche menée par la France Insoumise pourrait remporter entre 180 et 210 sièges. Les Républicains préserveraient entre 40 et 65 députés.

13:30 - La participation sera-t-elle en berne à Ingwiller aux législatives 2022 ? Au fil des dernières années, les 4094 habitants de cette localité ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. Cinq années plus tôt, pendant les élections législatives, 2932 électeurs d'Ingwiller avaient pris part au scrutin au premier tour (soit 40,55%), à comparer avec un taux de participation de 35,5% pour le second tour. Choisir son futur député n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur au second round des législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% à 12 heures et seulement 35,33% à 17 heures.