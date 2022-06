Résultat des législatives à Inzinzac-Lochrist - Election 2022 (56650) [PUBLIE]

12/06/22 21:21

Le résultat du premier round de l' élection législative 2022 à Inzinzac-Lochrist a été officialisé par le ministère de l'Intérieur. C'est le représentant Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a encaissé le plus de suffrages de la part des 5329 citoyens d'Inzinzac-Lochrist inscrits dans la 6ème circonscription du Morbihan. Reste encore à déterminer si les habitants des 44 autres communes faisant partie de cette circonscription électorale feront les mêmes choix que ceux d'Inzinzac-Lochrist. Le taux d'abstention représente 50% des électeurs enregistrés dans les listes électorales dans la commune au niveau de la 6ème circonscription du Morbihan, ce qui représente 2 656 non-votants. A l'échelle de l'agglomération, Jean-Michel Jacques a collecté 33% des voix. Jean-Michel Baudry (Nouvelle union populaire écologique et sociale) recueille 31% des votes. De son côté, Aurélie Le Goff (Rassemblement National) récupère 21% des voix.

Pour comprendre davantage le vote des citoyens de cette agglomération, il est nécessaire d'étudier les résultats des précédentes consultations politiques. En 2017, pendant les législatives, parmi les 5 174 personnes en âge de voter à Inzinzac-Lochrist, 53,11% avaient pris part au scrutin au premier tour, à comparer avec une participation de 42,21% au tour deux. Plus d'un votant sur deux n'a pas voté pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2022 ? Au niveau national, la participation était déjà un sujet central au premier tour des législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à 12 heures et seulement 40,75% à 17 heures.

Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Inzinzac-Lochrist ? La guerre aux portes de l'Europe et son impact en matière énergétique et économique sont de nature à éloigner les citoyens d'Inzinzac-Lochrist des urnes. A l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 75,17% au niveau de la ville. La participation était de 77,05% au premier tour, ce qui représentait 4 102 personnes. Pour comparer, au niveau de l'Hexagone, la participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour.

Les tendances nationales des ultimes semaines auront probablement une résonnance à Inzinzac-Lochrist dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. L'alliance des Insoumis et de ses alliés de gauche est remontée tout près de la majorité présidentielle dans les intentions de vote avant l'interdiction de publier tout nouveau sondage. Dans le même temps, le RN de Marine Le Pen a passé la barre des 19%. Or le premier tour de l'élection présidentielle 2022, à Inzinzac-Lochrist cette fois, avait tourné à l'avantage de Emmanuel Macron avec 27,97% des suffrages. En seconde position, se trouvait Marine Le Pen à 24,48%, puis Jean-Luc Mélenchon à 22,64% et Yannick Jadot à 5,13%.

Jean-Luc Mélenchon avait obtenu 22,64% des votes au 1er tour de la dernière présidentielle à Inzinzac-Lochrist en avril. Et c'est encore sans compter les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 5,13% et 2,39% au 1er tour de la présidentielle. Autrement dit une réserve de voix de 7,52% du côté de la gauche, sans compter les suffrages de Mélenchon.

Le 10 avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait récolté 28% des suffrages au premier tour à Inzinzac-Lochrist, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'actuelle députée de la 11e circonscription du Pas-de-Calais et l'ancien président du Parti de gauche avaient obtenu 24% et 23% des suffrages. Restés fidèles à leur choix du premier tour, les habitants d'Inzinzac-Lochrist avaient confirmé Emmanuel Macron au second en lui conférant 60% des suffrages. Marine Le Pen avait rassemblé 40% des suffrages. Avec un premier tour en sa faveur en avril, le président récemment réélu pourra-t-il se fier à cette commune pour avoir une majorité des députés de l'hémicycle ? Les inscrits sur les listes électorales d'Inzinzac-Lochrist (Morbihan) reprendront la direction des bureaux de vote en 2022 : ils devront contribuer aux élections législatives qui auront lieu le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Vers quel candidat se tourneront-ils ?