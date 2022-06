Résultat de la législative à Jarville-la-Malgrange : en direct

12/06/22 17:19

Au moment de la présidentielle 2022, Emmanuel Macron avait amassé 27,6% des suffrages au premier tour à Jarville-la-Malgrange, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. L'ancien ministre à l'Enseignement professionnel du gouvernement Jospin et la présidente du RN avaient obtenu 27,0% et 22,5% des votes. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle de Jarville-la-Malgrange grâce à 62,8% des suffrages, abandonnant par conséquent à Marine Le Pen 37,2% des suffrages. Les électeurs de cette commune feront-ils à nouveau confiance à Emmanuel Macron et à LREM aux prochaines élections comme au premier tour de la présidentielle ? Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les citoyens résidant à Jarville-la-Malgrange ( Meurthe-et-Moselle ) seront incités à participer à l'élection de leur député comme tous les Français.