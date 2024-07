Résultat des législatives 2024 à Tomblaine : les premiers chiffres du 2e tour

À Tomblaine, l'une des clés des législatives est sans nul doute la participation. Le pourcentage d'abstention à Tomblaine pour le premier tour des législatives 2024 était de 37,09%. En avril 2022, lors du premier tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 27,83% dans l'agglomération. L'abstention était de 29,53% au second tour. En proportion, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 56,13% au premier tour et 62,37% au deuxième tour. La hausse des prix du quotidien qui pèse sur les finances des foyers français cumulée avec les incertitudes provoquées par la situation géopolitique actuelle sont de nature à pousser les citoyens de Tomblaine (54510) à s'intéresser plus fortement au scrutin.

17:29 - Analyse socio-économique de Tomblaine : perspectives électorales

Dans la commune de Tomblaine, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'influencer les résultats des élections législatives. Avec une densité de population de 1532 habitants/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 12,47%, les enjeux liés au chômage et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des électeurs. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (78,09%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 2 782 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 11,08% et d'une population étrangère de 6,82% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'instruction à Tomblaine mettent en relief une diversité de qualifications, avec 36,83% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.