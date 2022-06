Résultat des législatives à Juilly - Election 2022 (77230) [PUBLIE]

14/06/22 15:55

Le résultat de l' élection législative 2022 à Juilly est dorénavant publié. Le résultat final de l'élection législative au niveau de la 6ème circonscription de Seine-et-Marne résultera de la conduite des électeurs des 53 autres communes qui lui sont rattachées. Au sein de la commune, Béatrice Roullaud a enregistré 38% des votes. Elle ressort devant Valérie Delage (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Fatna Mekidiche (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui ramassent 27% et 15% des suffrages. La participation représente 41% des habitants figurant dans les listes électorales dans la commune pour cette circonscription législative (soit 847 non-votants).