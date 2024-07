Résultat des législatives 2024 à Meaux : les premiers chiffres du 2e tour

Au fil des élections passées, les 56 063 habitants de cette ville ont révélé leurs préférences de vote. Dimanche dernier, 58,81% des électeurs de Meaux ont fait le déplacement lors du premier round des législatives 2024, un chiffre supérieur de 17 points à celui des dernières élections européennes. Durant le dernier scrutin européen, 41,42% des personnes en capacité de voter à Meaux s'étaient en effet rendues aux urnes. La participation était de 39,76% lors des européennes de 2019. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central il y a quatre semaines. Elle s'élevait à 19,8% à midi et 45,3% à 17 h.

18:35 - La participation peut-elle baisser lors du second tour des législatives 2024 à Meaux ?

L'un des facteurs essentiels de ce scrutin législatif 2024 est indiscutablement le taux d'abstention. Le pourcentage de participation au premier tour des élections législatives 2024 à Meaux était de 58,81%, dimanche dernier. Pour rappel, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 38,29% au premier tour et 36,92% au second tour. En avril 2022, lors du premier tour de la dernière présidentielle, le taux de participation avait représenté 68,94% des votants de la ville. La participation était de 61,39% au second tour, c'est-à-dire 17 571 personnes.