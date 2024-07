Résultat des législatives 2024 à Varreddes (77910) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Les électeurs du Front populaire convoités Avec plus de 28% des bulletins au niveau du pays lors du 1er round des élections législatives la semaine dernière, le Front populaire a fait mieux que la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes). Un score qui pourrait lui offrir l'opportunité de contester la victoire annoncée du RN au second tour. Lors du premier round des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 17,77% des votes à Varreddes. Une somme à compléter néanmoins avec les 17,53% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (14,45% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,15% pour Yannick Jadot, 1,77% pour Fabien Roussel et 0,88% pour Anne Hidalgo).

20:58 - L'extrême droite a solidement séduit à Varreddes La montée du RN aura été bien plus élevée en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, quasiment le double. La progression du parti, qui s'élève déjà à 18 points à Varreddes entre sa part de votes des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti lepéniste semble en effet être monté encore plus rapidement au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses prétendants plutôt 15 points de plus à ces législatives 2024 qu'en 2022. En extrapolant, on peut penser que le RN sera vainqueur à Varreddes ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Le résultat du Rassemblement national de nouveau déterminant ce dimanche Le résultat du second tour des élections législatives à l'échelle locale sera en conséquence scruté à travers le prisme de la dynamique lepéniste, comme partout ailleurs. Dans un contexte encore plus favorable en 2024 qu'en 2022, le RN va-t-il de nouveau gagner à Varreddes ? Le RN arrivait également en pôle position à Varreddes lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale à l'époque. Dans la commune, c'est Béatrice Roullaud qui démarrait en pôle position au premier tour avec 31,82%. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans le secteur, avec 65,13%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 34,87%.

20:05 - Quel verdict pour le RN au second tour à Varreddes ? D'après les projections des sondeurs communiquées dans les derniers jours de campagne, l'extrême droite serait susceptible de rafler pas loin de 250 députés au terme des législatives. L'alliance des partis de gauche pourrait rafler près de 200 sièges. De leur côté, les candidats d'Ensemble pour la République sécuriseraient une centaine de sièges. Il faut bien sûr tenir compte des habitudes locales. Lors du premier tour de l'élection législative dimanche 30 juin dernier, les citoyens de Varreddes ont préféré Béatrice Roullaud (Rassemblement National), qui a raflé 49,04% des bulletins de vote. Régis Sarazin (Divers droite) et Amal Bentounsi (Front populaire) suivaient en captant 31,16% et 17,77% des votants. C'est aussi Béatrice Roullaud qui achevait ce premier tour sur la première marche dans la 6ème circonscription de Seine-et-Marne dans son ensemble, avec cette fois 40,81%, devant Amal Bentounsi avec 30,22% et Régis Sarazin avec 26,7%.

19:21 - La participation inspectée à la loupe à Varreddes Afin de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette localité, il faut également observer les résultats des derniers rendez-vous électoraux. À Varreddes, le pourcentage d'abstention au premier round des législatives 2024 a été de 29,61%, moins élevé de 13 points que celui des dernières élections européennes. Lors du scrutin européen de début juin, le taux d'abstention s'élevait en effet à 42,78% des votants de Varreddes. Le taux d'abstention était de 45,83% lors du scrutin européen de 2019. Pour information, à l'échelle nationale, l'abstention aux élections européennes 2024 s'élevait à 49% lors de l'unique tour du scrutin, soit 1 point de moins qu'en 2019.

18:35 - 70,39% de participation lors du premier round des législatives à Varreddes L'un des critères clés du scrutin législatif 2024 est indiscutablement le taux d'abstention. Dimanche dernier, l'abstention à Varreddes au 1er tour des législatives 2024 s'est élevée à 29,61%. Au premier tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 18,49% des électeurs de la localité. Le taux d'abstention était de 21,64% au deuxième tour. En proportion, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 50,91% au premier tour et 52,49% au deuxième tour. L'inflation dans le pays qui pèse sur les finances des Français pourrait pousser les citoyens de Varreddes (77910) à s'intéresser plus fortement au scrutin.

17:29 - Varreddes : démographie et socio-économie impactent les législatives Devant le bureau de vote de Varreddes, les citoyens se rassemblent pour exercer leur droit. Dotée de 907 logements pour 2 121 habitants, la densité de la ville est de 240 hab/km². L'existence de 140 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (84,9%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'environnement dans les interrogations des votants. Les électeurs, comprenant une proportion de 27,46% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Malgré un taux de chômage de 8,1%, la commune affiche un revenu moyen par foyer fiscal de 33 136 €/an, illustrant un certain niveau de prospérité. En somme, Varreddes incarne les défis et les aspirations de la France contemporaine.