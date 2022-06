Résultat de la législative à Juvigny Val d'Andaine : 2e tour en direct

En direct

18:40 - La nuance Mélenchon s'était placée troisième à Juvigny Val d'Andaine il y a sept jours Le nombre de votants de la coalition LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon sera un des enjeux de ces élections législatives en France. Le candidat de gauche avait obtenu 22,42% des suffrages dans la commune lors du premier tour. Ce score est cependant à comparer avec les suffrages de la France insoumise, d'Europe Ecologie, du Parti socialiste et du Parti communiste lors de la présidentielle. Or dans la commune, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel étaient tombés à respectivement 9,89%, 2,45%, 0,68% et 0,85% en avril. Ce sont donc 13,87% d'électeurs en réalité que pouvait viser le bloc LFI-PS-EELV-PC pour ces législatives à Juvigny Val d'Andaine.

15:30 - Vers une défaite pour la candidature Rassemblement National à Juvigny Val d'Andaine ? D'après une enquête Ifop-Fiducial pour LCI diffusée ce mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait décrocher entre 265 et 300 sièges à l'issue des élections législatives. Le camp mené par Jean-Luc Mélenchon pourrait rafler entre 180 et 210 députés. Le RN de Marine Le Pen devrait parvenir à constituer un groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Il convient néanmoins de tenir compte des particularités électorales des territoires, comme par exemple à Juvigny Val d'Andaine. La candidature Les Républicains a raflé 27,85% des voix pour le premier round de l'élection législative le 12 juin dernier. La candidature Rassemblement National décroche 24,18% des votes. Quant à elle, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale reçoit 22,42% des voix.

13:30 - Un nouveau record d'abstention va-t-il être battu à Juvigny Val d'Andaine aux législatives ? Au cours des dernières années, les 2235 habitants de cette localité ont révélé leurs préférences de vote. En 2017, pendant les élections législatives, le taux de participation représentait 44,21% des inscrits sur les listes électorales de Juvigny Val d'Andaine au deuxième round, ce qui représentait 756 votants sur les 1589 habitants en âge de voter. Plus d'un électeur sur deux n'a pas voté pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle au deuxième tour cette année ? Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone en 2017, l'abstention aux législatives atteignait 57,36% au deuxième round, six points de plus qu'au premier tour.