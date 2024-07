Résultat des législatives 2024 à Alençon : les premiers chiffres du 2e tour

17:59 - Les enjeux locaux d'Alençon : tour d'horizon démographique

Dans la ville d'Alençon, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent de peser sur le résultat des élections législatives. La pyramide démographique peut agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Dans la commune, 15,44% des résidents sont des enfants, et 10,35% sont des personnes âgées. Les disparités dans les revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 20 603 € par an, sont souvent caractéristiques d'une pression financière sur les foyers. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 10,14% et d'une population étrangère de 8,10% indique les enjeux des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Le pourcentage d'étudiants, de 8,62% à Alençon, met en avant la présence d'une population jeune et dynamique, en quête de formation et de développement personnel.