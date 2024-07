Résultat des législatives 2024 à Valframbert (61250) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - À Valframbert, quels pourraient être les reports des voix en faveur de la gauche ? L'électorat de gauche va-t-il rester conforme à la nouvelle alliance LFI-PS-Ecologistes-PCF lors de ce second tour des élections ou aller vers une autre candidature ? Le bloc a rassemblé un peu plus de 28% des suffrages à l'échelle nationale dimanche dernier soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Pour le premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 24,54% des voix à Valframbert. Un chiffre stable par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022 (24,32%). Rendez-vous dans quelques minutes pour savoir si la gauche a réussi à atteindre ou dépasser son score de 2022 lors du second tour, soit 43,43% à l'époque.

20:58 - En deux ans, le RN a gagné 20 points à Valframbert Le score obtenu par la formation menée par Jordan Bardella ce soir sera l'observation majeure pour ces élections des députés localement, comme dans le reste du pays. La progression du parti, qui se chiffre déjà à 20 points à Valframbert entre son résultat des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet avoir gagné du terrain encore plus rapidement à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses prétendants plutôt 15 points de plus il y a une semaine qu'aux élections des députés en 2022. En faisant une projection rapide, on peut déduire que le RN sera vainqueur dans la localité ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Des législatives positives pour le clan macroniste en 2022 Le résultat du second tour des élections législatives 2024 à l'échelle locale sera en conséquence regardé avec le prisme de la dynamique RN, comme dans de nombreuses autres villes. Le Rassemblement national peut-il l'emporter cette fois à Valframbert, contrairement à 2022 ? Avec 18,92% à Valframbert, le RN était en revanche devancé par les 27,75% du binôme LREM au premier tour des élections législatives il y a deux ans. A l'issue du second tour,c'est encore Marie-Annick Duhard qui va remporter le plus de voix, avec 56,57% sur l'unique circonscription couvrant la zone, devant l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 43,43%.

20:05 - Un RN déjà favori ce dimanche Grâce à 38,22% des suffrages, Nadine Belzidsky (Rassemblement National) a pris la pôle position à Valframbert, le 30 juin dernier lors du premier round de l'élection législative. Chantal Jourdan (Nouveau Front populaire) et Patricia Chapelotte (Ensemble !) suivaient en recevant respectivement 24,54% et 10,26% des votants à l'échelle de la métropole. La première place était la même à l'échelle de la 1ère circonscription de l'Orne, Nadine Belzidsky accumulant cette fois 35,18%, devant Chantal Jourdan avec 27,33% et Patricia Chapelotte avec 21,52%.

19:21 - Participation aux législatives à Valframbert : un record par rapport au scrutin européen ? L'observation des résultats des scrutins électoraux passés permet de cerner davantage le vote des habitants de cette ville. Le taux de participation au 1er tour des élections législatives 2024 à Valframbert a été de 72,66%, surpassant celui des dernières élections européennes. Début juin, au moment du scrutin européen, 57,0% des personnes en capacité de participer à une élection à Valframbert avaient en effet participé à l'élection, à comparer avec une participation de 58,2% il y a cinq ans. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà scrutée il y a une semaine. Elle représentait 25,9% à 12 h et 59,4% à 17 heures pour le premier tour.

18:35 - Quel impact aura l'abstention sur les résultats des législatives à Valframbert ? Qu'en est-il de l'abstention ce dimanche, lors du deuxième tour des élections législatives à Valframbert ? L'abstention s'élevait à 27,34% à Valframbert lors du premier tour des élections législatives 2024. Pour rappel, l'abstention aux législatives 2022 représentait 52,04% au premier tour. Au deuxième tour, 52,0% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention de ce jour à Valframbert ? Il y a 2 ans, au premier tour de la présidentielle, 20,61% des électeurs inscrits dans la localité avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 17,76% au second tour. La perte de pouvoir d'achat et ses retombées sur le quotidien des Français pourraient en effet impacter le pourcentage de participation à Valframbert.

17:29 - Démographie et politique à Valframbert, un lien étroit Devant le bureau de vote de Valframbert, les citoyens se regroupent pour choisir leur représentant à l'Assemblée. Dotée de 691 logements pour 1 721 habitants, la densité de la commune est de 121 hab/km². Ses 76 entreprises témoignent d'une économie favorable. Le pourcentage de ménages possédant au moins une automobile (92,47%) souligne le poids des questions de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des votants. Les électeurs, comprenant une proportion de 40,06% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette mosaïque sociale, 41,73% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 281,43 €, accable une ville qui vise un avenir prospère. En somme, à Valframbert, les problématiques locales alimentent le débat démocratique.