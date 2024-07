Résultat des législatives 2024 aux Monts d'Andaine (61600) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - Le Nouveau Front populaire pourrait compter entre 15% et 20,45% aux Monts d'Andaine lors de ces législatives Avec un peu plus de 28% des votes à l'échelle nationale à l'issue du premier round des élections dimanche dernier, le Nouveau Front populaire a fait mieux que la Nupes. Un score qui pourrait le placer en position de titiller le RN au second tour. Pour le premier tour des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 20,45% des votes aux Monts d'Andaine. Une somme à compléter néanmoins avec les 22,51% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 15% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (10,47% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,09% pour Yannick Jadot, 1,5% pour Fabien Roussel et 1,3% pour Anne Hidalgo). Reste désormais à savoir si la gauche égalera ou non son résultat de 2022 lors du second tour, soit 49,82% à l'époque.

20:58 - 19 points arrachés en 2 ans par l'extrême droite aux Monts d'Andaine Avec un résultat qui a encore grandi depuis les européennes, le parcours du RN lors de ces élections législatives est à analyser localement. Alors qu'à l'échelle du pays, les scores du RN ont atteint plus de 30% des voix au scrutin législatif le 30 juin, soit 15 points de plus qu'aux législatives précédentes, la tendance locale apparaît décuplée. Le mouvement a en effet déjà gagné 19 points sur place entre 2022 et 2024. Avec une projection sommaire, on peut conclure que le RN sera vainqueur ici ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Un bloc de la majorité toujours favori ce dimanche ? Le résultat du second tour des législatives au niveau local sera ainsi regardé avec le prisme de la dynamique RN, comme dans de nombreuses autres villes. Mis sur la touche en 2022 dans la commune, le Rassemblement national a cette fois des chances de remporter ce scrutin localement. Il y a deux ans, lors des législatives aux Monts d'Andaine, le RN finissait en revanche à la seconde position sur le podium, 23,98% des habitants passés par le bureau de vote s'étant tournés vers son binôme, contre 25,77% pour Marie-Annick Duhard (Ensemble !) au premier tour. Au tour suivant, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau le premier rang au binôme La République en Marche (50,18%). Marie-Annick Duhard s'imposait donc finalement sur place.

20:05 - Quel résultat pour le Rassemblement national ce soir aux Monts d'Andaine ? Pour le premier tour des élections législatives dimanche 30 juin dernier, les citoyens des Monts d'Andaine ont préféré Nadine Belzidsky (Rassemblement National), à qui ils ont accordé 42,58% des bulletins de vote. En seconde place, Chantal Jourdan (Front populaire) captait 20,45%. A la 3e position, Patricia Chapelotte (Ensemble ! - Majorité présidentielle) obtenait 19,21% des votants. Même première place concernant le vote de la circonscription, Nadine Belzidsky rassemblant cette fois 35,18%, devant Chantal Jourdan avec 27,33% et Patricia Chapelotte avec 21,52%.

19:21 - Participation : quelle différence avec les européennes aux Monts d'Andaine ? L'analyse des résultats des précédents scrutins électoraux permet de cerner davantage le vote des citoyens de cette commune. En comparaison avec les européennes de cette année, la participation au 1er round des élections législatives 2024 aux Monts d'Andaine s'est renforcée de 19 points, parvenant à 70,32%. Début juin, lors du scrutin européen, parmi les 1 323 personnes en âge de voter aux Monts d'Andaine, 51,78% s'étaient effectivement rendues dans l'isoloir. La participation était de 56,12% en 2019. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur le 9 juin. Elle se chiffrait à 19,81% à 12 heures et 45,26% à 17 h.

18:35 - Aux Monts d'Andaine, la participation était de 70,32% lors de la première manche des législatives 2024 Le taux d'abstention constitue l'un des critères essentiels des législatives. L'abstention s'élevait à 29,68% aux Monts d'Andaine lors du premier tour des élections législatives 2024. Pour rappel, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 51,26% au premier tour. Au second tour, 54,16% des citoyens ne se sont pas déplacés. Lors du deuxième tour de la présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 18,81% des votants de la commune. L'abstention était de 21,58% au premier tour. La hausse des prix du quotidien qui grève le budget des Français combinée avec les craintes engendrées par la situation géopolitique actuelle, seraient notamment capables de ramener les citoyens des Monts d'Andaine dans les bureaux de vote.

17:29 - Les enjeux locaux des Monts d'Andaine : tour d'horizon démographique Quelle influence la population des Monts d'Andaine exerce-t-elle sur le résultat des législatives ? Avec une densité de population de 67 hab/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 6,68%, les problématiques relatives au chômage et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des habitants. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (78,68%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 637 votants sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (9,75%) met en lumière des besoins d'accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (9,16%) indique des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction aux Monts d'Andaine mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 17,62% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.