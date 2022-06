En direct

20:01 - Sur quel candidat vont converger les supporters de gauche à Juvigny Val d'Andaine ? Dans les 7 bureaux de vote de Juvigny Val d'Andaine, les voix qui s'étaient portées sur Jean-Luc Mélenchon au 1er tour de la présidentielle seront peut être décisives ce dimanche pour les législatives. Le candidat insoumis avait atteint 9,89% des suffrages lors de la présidentielle sur place. Et c'est sans compter les votes écologistes et socialistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 2,45% et 0,68% au premier tour de l'élection présidentielle. Soit un potentiel de 13,02% pour le bloc de gauche dans la commune.

16:30 - Les sondages révélateurs des législatives 2022 à Juvigny Val d'Andaine ? La coalition de gauche incarné par Jean-Luc Mélenchon est remontée tout près de l'alliance LREM-Ensemble dans les sondages avant la fin de campagne (27% contre 28% selon le dernier Ipsos pour Le Monde). Pendant ce temps, le RN s'est rapproché des 20%. Ces indicateurs des dernières heures auront sans doute une résonnance sur les législatives à Juvigny Val d'Andaine ce dimanche. Mais impossible de faire abstraction des spécificités locales. Or à Juvigny Val d'Andaine, Emmanuel Macron avait fini la course en première position de l'élection présidentielle 2022 avec 34,74% des voix au 1er tour, devant Marine Le Pen à 32,38%, puis, avec 9,89%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 6,0%, Valérie Pécresse. Au niveau national, c'est un score de 27,85% des voix qui avait propulsé Macron en tête, devant Marine Le Pen à 23,15% et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%.

14:30 - Que sera l'impact de la participation sur les résultats des élections législatives à Juvigny Val d'Andaine ? Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Juvigny Val d'Andaine ? Le conflit armé entre la Russie et l'Ukraine ainsi que ses conséquences sur l'économie mondiale seraient susceptibles de pousser les électeurs de Juvigny Val d'Andaine à rester chez eux. Il y a 2 mois, pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, sur les 1 589 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 22,12% étaient restés chez eux. Le taux d'abstention était de 23,66% au premier tour. Pour rappel, au niveau de la France, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, plus qu'en 2017.

11:30 - À Juvigny Val d'Andaine quels étaient les chiffres de l'abstention à Juvigny Val d'Andaine en 2017 ? Afin de comprendre davantage le vote des électeurs de cette commune, il faut observer les résultats des précédentes consultations démocratiques. Durant les dernières élections législatives, 55,79% des personnes habilitées à voter à Juvigny Val d'Andaine avaient boudé les urnes au premier tour. Le taux d'abstention était de 49,12% pour le deuxième round. Plus d'un électeur sur deux ne s'est pas rendu dans son bureau de vote pour les législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2022 ? Les chiffres nationaux de 2017 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage de participation aux législatives représentait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour.