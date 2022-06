Résultat de la législative à Juziers : 2e tour en direct

19/06/22 18:07

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Juziers sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Juziers. En direct 18:07 - La coalition LFI-PS-EELV a culminé en première position il y a sept jours à Juziers La réserve de voix du côté des électeurs de gauche avant ces législatives à Juziers se montait à 27,12%. C'est en effet le cumul des suffrages de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Le candidat de gauche à la députation a pourtant obtenu 27,53% des suffrages il y a sept jours. Ce qui avait tout de même offert la première position à la Nupes. 15:30 - La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale peut-elle gagner à Juziers ? La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale a obtenu 27,53% des votes lors du 1er round de l'élection législative dimanche 12 juin. Les candidats Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Rassemblement National reçoivent respectivement 26,23% et 24,53% des voix. D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé ce mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait décrocher entre 265 et 300 députés à l'issue des législatives. L'union à gauche menée par la France Insoumise pourrait remporter entre 180 et 210 sièges. Les Républicains préserveraient entre 40 et 65 députés. Le Rassemblement national pourrait réussir à monter un groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. 13:30 - La participation demeure la grande inconnue de ces législatives 2022 à Juziers L'observation des rendez-vous électoraux antérieurs permet de cerner un peu mieux le vote des habitants de cette commune. Il y a 2 mois, pour le deuxième tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 27,95% dans la commune, contre un taux d'abstention de 23,54% au premier tour. Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas la priorité des Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des élections législatives ? Le week-end dernier, 54,66% des électeurs inscrits à Juziers avaient déserté les urnes. 10:30 - Le député de Juziers sera élu ce dimanche soir Bonjour et bienvenue dans cette page spéciale où nous vous proposons de vivre ce 2e tour des législatives 2022 à Juziers, jusqu'à la révélation des résultats. Sont alignés les candidats qualifiés au 1er tour dans la seule circonscription de la métropole et les électeurs auront jusqu'à 20 heures pour choisir les finalistes ce dimanche de 2e tour dans les 3 bureaux de vote de la commune.

Résultats des législatives 2022 à Juziers - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Juziers aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 8ème circonscription des Yvelines

Tête de liste Liste Benjamin Lucas Nouvelle union populaire écologique et sociale Edwige Hervieux Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à Juziers - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Juziers

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 8ème circonscription des Yvelines

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Juziers Benjamin Lucas (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 33,37% 27,53% Edwige Hervieux (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 24,35% 26,23% Cyril Nauth Rassemblement National 22,33% 24,53% Michel Vialay Les Républicains 7,85% 10,85% Anne Sicard Reconquête ! 3,50% 4,21% Bernard Kossoko Divers 2,72% 0,97% François Blaise Ecologistes 1,71% 2,27% Mélanie Bekono Droite souverainiste 1,34% 1,38% Jean-Marwaan Préau Divers 1,08% 0,16% Thierry Gonnot Divers extrême gauche 0,99% 1,05% Jack Lefebvre Divers extrême gauche 0,76% 0,81% Participation au scrutin Circonscription Juziers Taux de participation 41,25% 45,34% Taux d'abstention 58,75% 54,66% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,50% 1,67% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,47% 0,00% Nombre de votants 30 738 1 256

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l'élection législative 2022 à Juziers. À Juziers, les 2770 habitants votant dans la 8ème circonscription des Yvelines se sont tournés vers le candidat Nouvelle union populaire écologique et sociale. Au sein de la ville, Benjamin Lucas a recueilli 28% des suffrages. Edwige Hervieux (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Cyril Nauth (Rassemblement National) le suivent grâce à dans l'ordre 26% et 25% des voix. Reste encore à savoir si les habitants des 21 autres communes faisant partie de cette circonscription feront les mêmes choix que ceux de Juziers. La participation parmi les électeurs habilités à voter dans la commune à l'échelle de la 8ème circonscription des Yvelines atteint 45% (1 514 non-votants).

Législatives 2022 à Juziers : les enjeux

Quel sera le résultat des élections législatives à Juziers ? Elles se dérouleront les 12 et 19 juin prochains. Durant la présidentielle d'avril dernier, Emmanuel Macron avait amassé 26.8% des voix au premier tour à Juziers, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'ancienne conseillère régionale des Hauts-de-France et l'ex-parlementaire européen avaient obtenu 26.5% et 20.3% des votes. Le choix des votants de Juziers était resté identique au deuxième tour au profit d'Emmanuel Macron (55.4% des votes). Marine Le Pen avait dû se contenter de 44.6% des suffrages. Le président récemment réélu sera-t-il capable d'avoir la majorité des députés de l'hémicycle au regard des voix qu'il a reçues dès le premier tour de la présidentielle dans cette commune ?