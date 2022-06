Résultat de la législative à Juziers : en direct

En direct

19:24 - Quel résultat à Juziers pour les Insoumis et leurs alliés ? Les électeurs de Juziers avaient offert 20,28% de leurs suffrages à Jean-Luc Mélenchon il y a deux mois, pour la première étape de la présidentielle. Et c'est sans compter les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 3,95% et 1,35% au 1er tour de l'élection présidentielle. Ce qui donne une réserve de voix de 5,3% du côté des électeurs de gauche, et donc 25,58 en comptant les voix de Mélenchon.

16:30 - Les grandes tendances des sondages, un indice aussi pour le résultat des législatives 2022 à Juziers ? Les indicateurs nationaux des dernières heures auront probablement un écho sur le résultat des législatives à Juziers ce dimanche. Mais impossible d'ignorer les habitudes locales. L'alliance LREM-Ensemble a chuté à un cheveu de la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon dans les sondages avant la trêve (28% contre 27% selon le dernier sondage). Le Rassemblement national, lui, s'est rapproché des 20%. Or Emmanuel Macron avait atteint la tête du vote lors de la dernière élection présidentielle à Juziers avec 26,78% des votes, au premier tour. Marine Le Pen arrivait deuxième à 26,49%, au-dessus de Jean-Luc Mélenchon à 20,28% et Éric Zemmour à 7,23%.

14:30 - A la suite de la récente présidentielle, quelle sera la participation aux législatives à Juziers ? À Juziers, l'abstention sera sans aucun doute l'une des clés de ce scrutin législatif. La hausse généralisée des prix qui plombe les finances des foyers français est par exemple en mesure d'avoir des conséquences sur les décisions que prendront les électeurs de Juziers (78820). Il y a 2 mois, lors du second tour de la présidentielle, 27,95% des personnes aptes à voter dans la ville avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 23,54% au premier tour. Pour rappel, au niveau de la France, le taux de participation à la présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour.

11:30 - Un nouveau record d'abstention peut-il être battu à Juziers à l'occasion des législatives ? Le premier tour de scrutin de ce 12 juin affichera-t-il une participation en berne à l'instar des élections législatives de 2017 ? Pour rappel, à l'échelle nationale en 2017, la participation aux législatives s'élevait à 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour, c’était moins qu’en 2012. L'étude des résultats des dernières consultations politiques est l'occasion de comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette ville. Il y a cinq ans, à l'occasion des législatives, sur les 2 804 personnes en âge de voter à Juziers, 46,01% avaient pris part au scrutin au premier tour. La participation était de 37,98% pour le second round.