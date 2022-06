Résultat des législatives à Kervignac - Election 2022 (56700) [PUBLIE]

12/06/22 21:20

Résultat des législatives 2022 à Kervignac

Le résultat des élections législatives 2022 à Kervignac est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Morbihan

Résultat de la législative dans la 2ème circonscription du Morbihan

Le résultat de l'élection législative à Kervignac est tombé. C'est le candidat Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a encaissé le plus de bulletins de votes auprès des citoyens de Kervignac votant dans la 2ème circonscription du Morbihan. Reste encore à déterminer si les citoyens des 38 autres communes rattachées à cette circonscription électorale feront les mêmes choix que ceux de Kervignac. Jimmy Pahun a raflé 33% des votes. Karol Kirchner (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Joseph Martin (Rassemblement National) recueillent 24% et 20% des voix. Le taux de participation parmi les habitants habilités à se rendre aux isoloirs dans la commune au niveau de la 2ème circonscription du Morbihan s'établit à 53%, ce qui représente 2 771 votants.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Kervignac Jimmy Pahun Ensemble ! (Majorité présidentielle) 32,94% 32,86% Karol Kirchner Nouvelle union populaire écologique et sociale 24,87% 23,50% Joseph Martin Rassemblement National 15,35% 19,69% Franck Jean Marie Vallein Divers droite 6,67% 3,33% Sophie Lemoulinier Les Républicains 5,10% 6,22% Pierre-Léon Luneau Divers centre 4,56% 3,96% Florence Kappeler Reconquête ! 4,05% 3,63% Jean-Christophe Cordaillat-Dallara Régionaliste 1,79% 1,85% Alexandre Vellutini Droite souverainiste 1,53% 1,74% Corinne Brière Ecologistes 1,22% 0,93% Alain Malardé Régionaliste 0,96% 0,93% Yves Cheère Divers extrême gauche 0,95% 1,37% Rachel Le Bihan Divers 0,00% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Kervignac Taux de participation 53,56% 52,95% Taux d'abstention 46,44% 47,05% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,46% 1,95% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,58% 0,54% Nombre de votants 60 208 2 771

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Kervignac sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:05 - Quel résultat aux législatives de Kervignac pour la coalition LFI-PS-EELV ? Les inscrits de Kervignac avaient apporté 16,29% de leurs voix à Jean-Luc Mélenchon le dimanche 10 avril, pour l'étape première de la dernière présidentielle 2022. Et c'est sans compter les suffrages écologistes et socialistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 6,22% et 1,77% au premier tour de l'élection présidentielle. Autrement dit une réserve de voix de 7,99% à gauche de l'échiquier, vote Mélenchon exclu. 16:30 - Que peuvent signifier les intentions de vote des législatives 2022 pour Kervignac ? A la dernière élection, à Kervignac, Emmanuel Macron figurait en première position avec 31,98% des voix, devant Marine Le Pen à 24,56%. Suivaient Jean-Luc Mélenchon, troisième à 16,29% et Yannick Jadot à 6,22%. Les indicateurs nationaux des derniers jours chambouleront probablement cette donne et donc le résultat des législatives à Kervignac au 1er tour, même s'il est impossible d'ignorer les particularités locales. Pour rappel la coalition des Insoumis et de ses alliés de gauche a vu son score bondir très près de la majorité dans les sondages juste avant la période de réserve (27% contre 28% selon le dernier Ipsos pour Le Monde et le Cevipof). Au même moment, le RN de Marine Le Pen est passé au-dessus des 19%. 14:30 - Les chiffres de la participation peuvent-ils battre ceux de la présidentielle à Kervignac ? À Kervignac, le taux de participation sera indéniablement un critère important de ces élections législatives. La flambée des prix des matières premières qui alourdit le budget des foyers français est par exemple capable d'éloigner les électeurs de Kervignac (56700) des isoloirs. Il y a deux mois, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 15,18% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération. Le taux d'abstention était de 16,16% au premier tour. Pour mémoire, au niveau national, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle. 11:30 - La participation peut-elle encore descendre à l'occasion des législatives 2022 à Kervignac ? Pour cerner plus précisément le vote des citoyens de cette agglomération, il est nécessaire d'observer les résultats des rendez-vous électoraux précédents. Pendant les dernières élections législatives, sur les 4 778 personnes en âge de voter à Kervignac, 56,86% s'étaient rendues aux urnes au premier tour, à comparer avec une participation de 43,66% pour le second round. Le premier tour de scrutin de ce 12 juin pourra-t-il établir le record d'abstention des législatives de 2017 ? Au niveau national, la participation était déjà un sujet central au premier tour des législatives de 2017. Elle représentait 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 heures. 09:30 - A quelle heure s'achèvent les législatives à Kervignac ? Les données de ces législatives à Kervignac sont simples : la commune n'est couverte que par une seule circonscription où sont en lice 13 candidats. Un chiffre supérieur à celui du reste du pays. Les votants auront jusqu'à 18 heures ce soir pour aller voter. L'horaire de fermeture des bureaux de vote n'a en effet pas été repoussé dans la commune, comme cela se fait ailleurs pour réduire le nombre d'abstentionnistes.

Législatives 2022 à Kervignac : les enjeux

Comme partout dans le pays, les votants de Kervignac (56700) seront amenés à participer aux législatives le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Pour quel candidat voteront-ils ? Avec un premier tour à son avantage en avril, le président récemment réélu pourra-t-il s'appuyer sur cette commune pour obtenir une majorité des députés de l'hémicycle ? Au moment de l'élection présidentielle de 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait récolté 32% des suffrages au premier tour à Kervignac, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'ancienne députée européenne et celui qui joua le rôle de troisième homme de l'élection présidentielle de 2022 avaient obtenu 25% et 16% des votes. Le choix des votants de Kervignac était resté égal au second tour au profit d'Emmanuel Macron (60% des suffrages). Marine Le Pen avait rassemblé 40% des voix.