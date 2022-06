Jean-Luc Mélenchon avait atteint 22,61% des votes au 1er tour de la dernière présidentielle dans les 4 bureaux de vote de Knutange le 10 avril dernier. Et c'est sans compter les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 2,77% et 1,26% au premier tour de la présidentielle. La Nupes part donc avec un potentiel de voix de 26,64% à Knutange pour ces élections légilsatives.

L'alliance LREM-Ensemble a baissé à un trait du bloc LFI-PS-EELV dans les intentions de vote avant l'interdiction de publier tout nouveau sondage. Le RN de Marine Le Pen, lui, est venu coller les 20%. Ces indicateurs des dernières heures auront sans doute une résonnance sur les législatives à Knutange au 1er tour. Mais impossible d'ignorer les spécificités locales. Or Marine Le Pen avait atteint la première position à l'issue de la dernière élection à Knutange avec 37,71% des suffrages exprimés, au premier round. Jean-Luc Mélenchon arrivait deuxième à 22,61%, au-dessus de Emmanuel Macron à 18,74% et Éric Zemmour à 6,32%.

14:30 - À Knutange, quel impact aura la participation sur les résultats des législatives ?

L'abstention sera indiscutablement l'une des clés des élections législatives 2022 à Knutange. Le conflit militaire entre la Russie et l'Ukraine ainsi que ses répercussions en matière économique et énergétique pourraient inciter les habitants de Knutange à rester chez eux. Il y a 2 mois, à l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, 41,56% des électeurs inscrits dans la localité avaient refusé de se rendre aux urnes, contre une abstention de 40,0% au premier tour. Pour rappel, à l'échelle nationale, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.