Résultat de la législative à Kunheim : 2e tour en direct

En direct

18:52 - La Nupes invisible dans la ville la semaine passée Un des enjeux de ces législatives, en France, reste le résultat de la coalition LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon. À Kunheim, le candidat de la gauche réunie avait obtenu 10,23% des suffrages le dimanche 12 juin. Ce score est toutefois à analyser au regard des voix de gauche que pouvait espérer la Nupes après la présidentielle. Or à Kunheim, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient obtenu respectivement 10,08%, 4,54%, 1,11% et 1,67% le 10 avril. La coalition de gauche pouvait donc espérer un total théorique de 17,4% à Kunheim pour ce premier tour des législatives.

15:30 - La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) bien placée pour le 1er tour Selon une étude Ifop-Fiducial pour LCI diffusée ce mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait décrocher entre 265 et 300 sièges à l'issue des législatives. La coalition Nupes menée par Jean-Luc Mélenchon devrait remporter entre 180 et 210 députés. De leur côté, les Républicains pourraient préserver entre 40 et 65 sièges. Les sondages à l'échelle de l'Hexagone ont tendance à masquer des réalités locales compliquées, comme par exemple à Kunheim. Lors du premier tour, le 12 juin dernier, les habitants de Kunheim ont plébiscité la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) qu'ils ont gratifiée de 41,29% des votes. Les candidats Rassemblement National et Les Républicains reçoivent 19,13% et 17,05% des voix.

13:30 - La participation à Kunheim peut-elle encore descendre au second tour des législatives ? Le résultat des législatives 2022 est autant espéré que le pourcentage de participation qui est trop bas durant de ce type d'élection. Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone en 2017, le pourcentage de participation aux élections législatives représentait 42,64% au deuxième tour, six% de plus qu'au premier tour. Afin de cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette localité, il faut étudier les résultats des précédentes consultations démocratiques. Au moment des législatives de 2017, sur les 1178 inscrits sur les listes électorales à Kunheim, 54,24% avaient déserté les urnes au premier tour, contre une abstention de 46,18% au second round.