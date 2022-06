Résultat de la législative à l'Île-Saint-Denis : en direct

11:19 - Île-Saint-Denis fait l'objet d'une exception pour voter jusqu'à 20 heures

Bonjour et bienvenue sur cette page où nous suivrons les grandes étapes de ce premier volet des législatives 2022 à l'Île-Saint-Denis, jusqu'à ce que les résultats soient communiqués. On dénombre 15 candidats dans l'unique circonscription de la ville (un chiffre plus élevé que la moyenne) et les électeurs ont jusqu'à 20 heures pour faire leur choix ce dimanche de 1er tour dans les 4 bureaux de vote de la commune.