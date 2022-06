Résultat de la législative à la Chapelle-Longueville : en direct

12/06/22 11:17

Pour ces élections législatives à la Chapelle-Longueville, les 4 bureaux de vote (de Saint Just à La Chapelle Longueville) ont ouvert leurs portes à 8 heures et fermeront à 18 heures, pour lancer le dépouillement. Ce sont 10 candidats qui s'opposent dans l'unique circonscription correspondant à la cité.

Lors de l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait récolté 30.8% des votes au premier tour à la Chapelle-Longueville. Celui qui a signé un second bail à l'Elysée avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 27.2% et 16.6% des voix. Le choix des électeurs de la Chapelle-Longueville était resté constant au deuxième tour au profit d'Emmanuel Macron (55.5% des suffrages), laissant par conséquent 44.5% des voix à Marine Le Pen. Le président français sera-t-il à même d'obtenir une majorité à l'hémicycle au regard des votes qu'il a obtenus dans cette commune dès le premier tour de la présidentielle ? Les électeurs de la Chapelle-Longueville (Eure) reprendront la direction des isoloirs en 2022 : ils seront priés de participer aux élections législatives 2022 qui auront lieu le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Pour quel prétendant pencheront-ils ?