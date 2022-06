Résultat des législatives à la Chapelle-Saint-Laurent - Election 2022 (79430) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à la Chapelle-Saint-Laurent

Le résultat des élections législatives 2022 à la Chapelle-Saint-Laurent est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans les Deux-Sèvres

Résultat de la législative dans la 3ème circonscription des Deux-Sèvres

Le résultat du premier round de l'élection législative à la Chapelle-Saint-Laurent est tombé. Au niveau de la 3ème circonscription des Deux-Sèvres, les 1450 électeurs de la Chapelle-Saint-Laurent ont penché pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle). Reste à savoir si les habitants des 65 autres communes rattachées à la 3ème circonscription des Deux-Sèvres voteront comme ceux de la Chapelle-Saint-Laurent. Au niveau de la ville, Jean-Marie Fiévet a effectivement collecté 47% des suffrages. Il est suivi par Olivier Guibert (Rassemblement National) et Juliette Woillez (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui reçoivent dans l'ordre 16% et 15% des suffrages. Le taux de participation représente 52% des électeurs enregistrés dans les listes électorales dans la commune au niveau de cette circonscription, ce qui représente 755 votants.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix La Chapelle-Saint-Laurent Jean-Marie Fiévet Ensemble ! (Majorité présidentielle) 34,27% 47,11% Juliette Woillez Nouvelle union populaire écologique et sociale 22,36% 15,07% Olivier Guibert Rassemblement National 19,51% 16,42% Philippe Robin Les Républicains 15,55% 14,67% Gerard Faivre Reconquête ! 3,43% 2,56% Alexis Barbot Divers 3,34% 2,02% Maryse Vallée Divers extrême gauche 1,54% 2,15% Participation au scrutin Circonscription La Chapelle-Saint-Laurent Taux de participation 48,01% 52,07% Taux d'abstention 51,99% 47,93% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,28% 1,06% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,02% 0,53% Nombre de votants 40 752 755

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de la Chapelle-Saint-Laurent sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:55 - Du côté de la gauche, les 10,9% de Jean-Luc Mélenchon à la Chapelle-Saint-Laurent regardés de près Jean-Luc Mélenchon avait atteint 10,9% des suffrages au 1er tour de la dernière présidentielle à la Chapelle-Saint-Laurent le dimanche 10 avril. Les transferts des votes socialistes et écologistes sont aussi à considérer ce soir dans la commune. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 4,96% et 1,86% au premier tour de la présidentielle. Ce qui donne une réserve de voix de 6,82% à gauche (en plus du score de Mélenchon). 16:30 - Les études sondagières, un indicateur pour le résultat des législatives 2022 à la Chapelle-Saint-Laurent ? À la Chapelle-Saint-Laurent, Emmanuel Macron avait fini la course en tête de la dernière élection avec 38,83% des voix au 1er tour, devant Marine Le Pen à 23,94%. On trouvait plus loin, avec 10,9%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 6,56%, Valérie Pécresse. Les tendances nationales des ultimes semaines viendront probablement chambouler cette donne lors des législatives à la Chapelle-Saint-Laurent dimanche. Or la majorité a vu son résultat chuter à un cheveu de la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés dans les sondages avant la fin de campagne. Le Rassemblement national, lui, n'a cessé de s'approcher des 20%. 14:30 - L'abstention sera étudiée tout autant que les résultats aux élections législatives 2022 à la Chapelle-Saint-Laurent À la Chapelle-Saint-Laurent, le niveau de participation sera immanquablement l'un des facteurs principaux des élections législatives 2022. La guerre aux portes de l'Europe ainsi que son impact sur l'économie mondiale seraient notamment susceptibles de détourner l'attention des habitants de la Chapelle-Saint-Laurent du vote. En avril 2022, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, 21,69% des personnes en capacité de participer à une élection dans la commune avaient déserté les urnes. L'abstention était de 20,0% au premier tour. Pour mémoire, au niveau national, la participation à la présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017. 11:30 - À la Chapelle-Saint-Laurent quel était le score de la participation à la Chapelle-Saint-Laurent en 2017 ? Les législatives mobilisent généralement moins que le scrutin présidentiel. Qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 parlent d'eux-mêmes, le taux de participation aux élections législatives représentait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour. Comment ont voté d'habitude les citoyens de cette localité lors des précédentes consultations politiques ? Il y a cinq ans, durant les législatives, parmi les 1 445 inscrits sur les listes électorales à la Chapelle-Saint-Laurent, 51,21% avaient pris part au scrutin au premier tour. La participation était de 46,64% pour le deuxième tour. 09:30 - Les infos clés des élections législatives à la Chapelle-Saint-Laurent Les résultats de l'élection législative 2022 à la Chapelle-Saint-Laurent seront vraisemblablement dévoilés dans la foulée de la fermeture des 2 bureaux de vote, la cité ne couvrant qu'une seule circonscription. Le décompte des votes devrait débuter à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été ajournée, et on apprendra rapidement qui des 7 candidats est qualifié pour le deuxième tour.

Législatives 2022 à la Chapelle-Saint-Laurent : les enjeux

Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait amassé 38,8% des votes au premier tour à la Chapelle-Saint-Laurent, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'ancienne conseillère régionale des Hauts-de-France et l'ancien ministre délégué à l'Enseignement professionnel du gouvernement Jospin avaient obtenu 23,9% et 10,9% des votes. Restés fidèles à leur choix du premier tour, les électeurs de la Chapelle-Saint-Laurent avaient confirmé Emmanuel Macron au second en lui accordant 67,4% des voix, abandonnant donc à Marine Le Pen 32,6% des suffrages. Le président nouvellement réélu aura-t-il la possibilité d'acquérir une majorité de l'Assemblée nationale au vu des voix qu'il a obtenues dans cette commune dès le premier tour de la présidentielle ? Quel sera le résultat des élections législatives 2022 à la Chapelle-Saint-Laurent (Deux-Sèvres) à la mi-juin ? Elles auront lieu les 12 et 19 juin prochains.