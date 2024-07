Résultat des législatives 2024 à Chiché (79350) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - Que vont décider les électeurs de la gauche à Chiché ? Avec un peu plus de 28% des voix à l'échelle de l'Hexagone au terme du 1er round des législatives la semaine dernière, le Nouveau Front populaire a fait mieux que l'union des partis de gauche en 2022. Un score qui pourrait lui offrir l'opportunité de concurrencer le RN ce soir. Lors du premier tour des élections du Parlement dimanche dernier, à Chiché, le binôme Front populaire a pour sa part rassemblé 18,21% des votes dans la localité. Une performance à affiner néanmoins avec les 21,25% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (13,15% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,34% pour Yannick Jadot, 1,77% pour Fabien Roussel et 2,71% pour Anne Hidalgo).

20:58 - L'extrême droite n'a pas gagné de terrain à Chiché ces 2 dernières années Le score en faveur du RN sera scruté à la loupe pour cette élection législative, localement, comme au niveau national. Alors qu'on a vu pas loin de 15 points de plus pour le RN sur la France entière, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Chiché semble néanmoins dans une réalité plus mesurée. Entre le score de 2022 et le score de 2024, le mouvement n'a en effet pas gagné de suffrages dans les bureaux de vote locaux. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisqu'à défaut du RN, ce sont ses nouveaux alliés qui sont en tête…

20:29 - Quel score final pour la majorité ce dimanche soir à Chiché ? Au niveau local, le résultat de Jordan Bardella aux législatives 2024 sera ainsi très commenté. Mis en échec en 2022 dans la commune, le Rassemblement national a cette fois une possibilité de remporter l'élection localement. Le RN avait en revanche été distancé au premier tour des législatives à l'époque à Chiché, comptant 19,44%des suffrages, alors que les candidats Ensemble ! - Majorité présidentielle obtiendront 36,90% des voix. Bis repetita au second tour, les bureaux de vote voyant encore le binôme Ensemble ! Gagner le scrutin, avec 59,78%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 40,22%.

20:05 - Un Rassemblement national déjà favori au second tour tour Philippe Robin (Union de l'extrême droite) a amassé 34,34% des votes à Chiché dimanche 30 juin, pour le 1er tour des législatives. Un résultat qui lui a permis de précéder Jean-Marie Fiévet (Majorité présidentielle) et Juliette Woillez (Union de la gauche) avec 31,9% et 18,21% des votants. La circonscription complète affichait le même nom en première place, Philippe Robin glanant cette fois 35,27%, devant Jean-Marie Fiévet avec 31,12% et Juliette Woillez avec 18,94%.

19:21 - Abstention aux scrutins électoraux à Chiché : quelle évolution ? Dans l'attente des résultats définitifs, que nous disent les chiffres de l'abstention de cette commune lors des précédentes élections ? En comparaison des européennes de 2024, l'abstention au 1er tour des législatives 2024 à Chiché s'est réduite de 20 points, atteignant 30,36%. Début juin, lors du scrutin européen, sur les 1 280 inscrits sur les listes électorales à Chiché, 50% avaient en effet déserté les urnes. L'abstention était de 47,93% en 2019. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet majeur le 9 juin. Elle atteignait 20% à 12 heures et 45% à 17 heures, un peu plus qu'en 2019.

18:35 - À Chiché, la participation était de 69,64% lors du 1er round des législatives À Chiché, l'une des clés des législatives est indéniablement l'étendue de la participation. Les résidents de Chiché ont participé au 1er tour des élections législatives 2024 à hauteur de 69,64%. A l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 245 personnes en âge de voter dans la ville, 79,68% avaient pris part au vote. La participation était de 79,92% au deuxième tour, soit 995 personnes. En proportion, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 50,64% au premier tour et 46,66% au second tour. Quelle sera la participation à Chiché ce soir ? La perte de pouvoir d'achat pourrait en effet avoir des conséquences sur les décisions que prendront les citoyens de Chiché.

17:29 - Comment la composition démographique de Chiché façonne les résultats électoraux ? Comment les électeurs de Chiché peuvent-ils peser sur le résultat des législatives ? Avec une densité de population de 35 habitants/km² et un pourcentage de chômeurs de 7,22%, les problématiques relatives à l'emploi et au logement sont des sujets prédominants. Avec ses 8,06% d'agriculteurs pour 1 682 habitants, cette localité est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,04%) révèle des besoins d'accompagnement familial, alors que le taux de salariés en CDD (9,56%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Chiché mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 15,72% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'éducation et l'emploi.