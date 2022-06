Résultat de la législative à la Chapelle-Saint-Luc : en direct

12/06/22 17:10

Les résultats des législatives 2022 à la Chapelle-Saint-Luc devraient être révélés assez rapidement après la fermeture des 7 bureaux de vote, la commune ne représentant qu'une seule circonscription. Le dépouillement devrait s'ouvrir à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été décalée, et on découvrira très vite qui des 11 candidats aura son ticket pour le 2me tour.

Avec une participation qui ne cesse de baisser lors des législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà analysée au premier round des élections législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 h. Pour se faire une idée du vote des habitants de cette ville, il faut analyser les résultats des derniers rendez-vous électoraux. Lors des dernières législatives, 6 113 inscrits sur les listes électorales de la Chapelle-Saint-Luc s'étaient rendus dans l'isoloir au premier tour (soit 42,25%). Le taux de participation était de 36,94% au second round.

À la Chapelle-Saint-Luc, l'une des clés de ces législatives sera indéniablement l'ampleur de l'abstention. Le conflit ukrainien est en mesure d'avoir un impact sur les choix que feront les citoyens de la Chapelle-Saint-Luc (10600). Lors du second tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 34,53% dans la ville, contre une abstention de 32,34% au premier tour. Pour rappel, à l'échelle du pays, la participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, moins qu'en 2017.

La majorité présidentielle a baissé très près de de la coalition LFI-PS-EELV dans les intentions de vote vendredi soir (28% contre 27% dans le dernier sondage Ipsos). Le Rassemblement national de Marine Le Pen, pour sa part, n'a cessé de s'approcher des 20%. Ces dynamiques des derniers jours auront sans doute un écho à la Chapelle-Saint-Luc. Mais on ne pourra faire abstraction des spécificités locales. Or à la Chapelle-Saint-Luc, Jean-Luc Mélenchon obtenait la meilleure place de la dernière élection avec 31,41% des voix au premier tour, devant Marine Le Pen à 25,11%. On trouvait plus loin, avec 23,99%, Emmanuel Macron et enfin, à 5,08%, Éric Zemmour.

Les citoyens de la Chapelle-Saint-Luc ( Aube ) prendront à nouveau le chemin des urnes en 2022 : ils devront participer aux législatives qui auront lieu le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Vers quel prétendant se tourneront-ils ? Les électeurs de cette commune feront-ils de nouveau confiance à Jean-Luc Mélenchon comme au premier tour de l'élection présidentielle et voteront-ils en faveur de la gauche rassemblée aux législatives ? Le 10 avril dernier, c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait décroché 31,41% des suffrages au premier tour à la Chapelle-Saint-Luc, devant Marine Le Pen et Emmanuel Macron. L'actuelle députée de la onzième circonscription du Pas-de-Calais et l'actuel président de la République avaient obtenu 25,11% et 23,99% des votes. Emmanuel Macron avait remporté le deuxième tour en captant 59,60% des votes. Marine Le Pen avait obtenu 40,40% des votes.