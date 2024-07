Résultat des législatives 2024 à Romilly-sur-Seine : les premiers chiffres du 2e tour

17:58 - Dynamique électorale à Romilly-sur-Seine : une analyse socio-démographique

Dans la commune de Romilly-sur-Seine, les électeurs exercent-ils une influence sur le résultat des élections législatives ? La répartition par âge pourrait agir sur les priorités des politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Dans l'agglomération, 20,65% des résidents sont des enfants, et 27,48% ont plus de 60 ans. Un salaire moyen mensuel net de 1919,83 euros/mois peut être révélateur de disparités financières locales. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 12,65% et d'une population immigrée de 16,93% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'éducation à Romilly-sur-Seine mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 13,27% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.