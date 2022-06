Résultat des législatives à Marnay-sur-Seine : suivez l'élection en direct

10/06/22 18:14

La loi pour la lutte contre le dérèglement climatique met en place de nombreuses mesures (350 articles) pour "faire entrer l’écologie dans la vie des Français". Parmi les plus importantes : l'interdiction de mettre en location des logements mal isolés, la fin de vente des voitures les plus polluantes en 2030, l'interdiction des vols domestiques en cas d'alternative en train de moins de 2h30 en 2024, l'encadrement plus stricte de la publicité, le soutien aux énergies renouvelables, la création d'un délit d'écocide punies de jusqu'à 10 ans de prison.

Les accords du Ségur de la santé, signés par le gouvernement et par une majorité d'organisations syndicales, et dont les dispositions ont été validés par le Parlement, prévoient : 7,6 milliards d’euros par an pour augmenter la rémunération de l’ensemble des métiers para-médicaux dans les établissements de santé, le recrutement de 15 000 personnels ; 450 millions d’euros par an pour les praticiens de l’hôpital public médicaux, 200 millions d’euros par an pour les stagiaires et internes ; la création de 4000 lits à la demande ; réduction de la part de T2A, la "tarification à l'activité" dans le financement des hôpitaux.

Que contient la loi pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie ? Elle a réduit de 11 à 6 mois la durée moyenne de traitement des demandes d’asile, en raccourcissant les délais de demande et d'examen. Les demandeurs d’asile ne sont plus libres de fixer leur domicile ou de circuler en France sans l’accord de l’Office de l’immigration et de l’intégration. La loi augmente la durée légale de détention en centre de rétention, la rétention des enfants est possible. La loi intègre des dispositions pour favoriser l'immigration des plus diplômés.

Cette loi a "renforcé les outils de gestion de la crise sanitaire" et "modifié le code de la santé publique", en imposant un parcours vaccinal complet et un pass vaccinal pour accéder à de nombreux services et lieux de loisirs.

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les électeurs votant à Marnay-sur-Seine ( Aube ) seront invités à contribuer aux législatives 2022 comme tous les Français. En première place du premier tour de la présidentielle dans ce bourg, Marine Le Pen et l'extrême droite seront-ils à même de s'approprier un siège de député dans cette circonscription ? Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 37,1% des voix au premier tour à Marnay-sur-Seine, devant Emmanuel Macron et Éric Zemmour. L'actuel président et Éric Zemmour avaient obtenu 17,4% et 12,0% des votes. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était arrivée en tête du résultat de la présidentielle de Marnay-sur-Seine gratifiée de 59,1% des votes. Emmanuel Macron avait obtenu 40,9% des votes.