Résultat de la législative à la Courneuve : en direct

12/06/22 17:06

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de la Courneuve sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:06 - Les sondages peuvent-ils avoir un sens pour les législatives 2022 à la Courneuve ? Lors du dernier scrutin présidentiel, à la Courneuve, Jean-Luc Mélenchon avait terminé en tête avec 63,95% des voix, devant Emmanuel Macron à 14,66%. Arrivaient ensuite Marine Le Pen à 9,39% et Éric Zemmour à 3,68%. Par contre dans l'ensemble du pays, Emmanuel Macron achevait cette première bataille avec 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%. Les dynamiques nationales des derniers jours boulverseront probablement ces équilibres à la Courneuve. Or la majorité LREM-Ensemble est tombé tout près de de la coalition LFI-PS-EELV dans les sondages avant la trêve. Le Rassemblement national de Marine Le Pen, lui, s'est rapproché des 20%. 14:30 - Les chiffres de l'abstention peuvent-ils surpasser ceux de la présidentielle à la Courneuve ? À la Courneuve, le niveau d'abstention sera indéniablement l'un des critères principaux de ces législatives 2022. La guerre aux portes de l'Europe est en mesure de favoriser l'abstention à la Courneuve. En avril 2022, au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 45,03% des personnes habilitées à voter dans la ville avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 34,44% au premier tour. Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c'était presque un record. 11:30 - Quel était le score de la participation à la Courneuve en 2017 ? Plus de la moitié des votants ne se sont pas rendus dans son bureau de vote pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2022 ? Les chiffres de la France en 2017 étaient les suivants : le taux d'abstention aux élections législatives s'élevait à 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour. L'étude des dernières élections permet de comprendre davantage le vote des électeurs de cette commune. Lors des dernières législatives, 32,55% des personnes habilitées à voter à la Courneuve s'étaient rendues aux urnes au premier tour, contre un taux de participation de 29,38% pour le second round. 09:30 - Deux heures de plus pour se prononcer à la Courneuve Pour ces nouvelles élections de 2022 à la Courneuve, les 16 bureaux de vote (de Mairie - Salle des Fêtes à Ecole Paul Doumer Elementaire) ont ouvert leurs portes à 8 heures et se refermeront à 20 heures, pour passer au décompte des suffrages. Un horaire un peu prolongé rapport à l'heure de clôture dans la plupart des communes (18 ou 19 heures). Ce sont 12 candidats qui se présentent dans l'unique circonscription couvrant la cité, soit sensiblement plus que la moyenne dans le pays.

Les élections législatives 2022 auront lieu à la Courneuve comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 4ème circonscription de la Seine-Saint-Denis

Tête de liste Liste Aly Diouara Divers Marlène Ley Divers extrême gauche Azzédine Taïbi Divers gauche Soumya Bourouaha Nouvelle union populaire écologique et sociale Stéphane Sourdillat Ecologistes Sabine Desboeuf Divers extrême gauche Colette Lévêque Rassemblement National Zouhairr Ech-Chetouani Divers Lova Rinel Ensemble ! (Majorité présidentielle) Vanessa Pettitt Reconquête ! Marie-Claude Goureau Les Républicains Sonia Attig Divers gauche

Législatives 2022 à la Courneuve : les enjeux

Comme partout dans l'Hexagone, les 44 073 citoyens de la Courneuve (93) seront invités à participer aux législatives 2022 les 12 et 19 juin 2022. Les habitants de cette ville feront-ils à nouveau confiance à Jean-Luc Mélenchon comme au premier tour de la présidentielle et voteront-ils en faveur de la “Nouvelle Union populaire écologique et sociale” aux législatives ? A l'occasion de l'élection présidentielle d'avril dernier, Jean-Luc Mélenchon avait amassé 64.0% des suffrages au premier tour à la Courneuve, devant Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Celui qui a renouvelé son bail à l'Elysée et l'ancienne parlementaire européenne avaient obtenu 14.7% et 9.4% des votes. Le résultat national avait toutefois poussé les citoyens de la Courneuve à changer de candidat pour le deuxième tour. Emmanuel Macron avait remporté le second tour en captant 76.9% des suffrages face à Marine Le Pen (23.1%).