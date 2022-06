Résultat de la législative à la Fare-les-Oliviers : en direct

12/06/22 17:14

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de la Fare-les-Oliviers sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:14 - Les études sondagières, un repère pour le résultat des législatives 2022 à la Fare-les-Oliviers ? L'alliance LREM-Ensemble a vu son score reculer très près de de la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés dans les intentions de vote avant la fin de campagne. Le Rassemblement national, lui, s'est rapproché des 20%. Ces tendances nationales des derniers jours auront probablement un écho à la Fare-les-Oliviers ce dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des particularités locales. Lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, à la Fare-les-Oliviers, Marine Le Pen avait pu grimper à la première position avec 29,98% des voix, devant Emmanuel Macron à 25,82%. Suivaient Jean-Luc Mélenchon à 15,19% et Éric Zemmour à 9,46%. Par contre à l’échelle nationale, Emmanuel Macron se sortait de cette première étape avec 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%. 14:30 - Autant que les résultats, les chiffres de la participation aux législatives sont attendus à la Fare-les-Oliviers Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à la Fare-les-Oliviers, qu'en sera-t-il de l'abstention ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet central il y a deux mois. Elle atteignait 25,48% à midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. Il y a deux mois, au deuxième tour de l'élection présidentielle, parmi les 5 786 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 18,16% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 18,22% au premier tour. Le conflit militaire russo-ukrainien ainsi que ses répercussions sur les prix des matières premières seraient susceptibles de détourner l'attention des habitants de la Fare-les-Oliviers de leur devoir civique. 11:30 - Quel était le pourcentage de l'abstention à la Fare-les-Oliviers en 2017 ? Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 affichera-t-il une nouvelle abstention record à l'image des élections législatives de 2017 ? Au niveau national, la participation était déjà scrutée au premier round des élections législatives de 2017. Elle représentait 17,75% à 12 heures et seulement 40,75% à 17 heures. L'observation des résultats des rendez-vous électoraux précédents est l'occasion de comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette ville. Il y a cinq ans, à l'occasion des élections législatives, le taux d'abstention s'était hissé à 59,46% au premier tour des votants de la Fare-les-Oliviers. L'abstention était de 53,46% au deuxième round. 09:30 - Les données clés des élections à la Fare-les-Oliviers Pour ces nouvelles élections de 2022 à la Fare-les-Oliviers, les 6 bureaux de vote (de Bureau 1 à Bureau 6) ont ouvert leurs portes à 8 heures et se refermeront à 18 heures, pour passer au décompte des bulletins. Ce sont 11 candidats qui se mesurent dans l'unique circonscription correspondant à la cité, soit à peu près autant que dans les autres circonscriptions en moyenne.

Résultat des élections législatives 2022 à la Fare-les-Oliviers

Les élections législatives 2022 auront lieu à la Fare-les-Oliviers comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 8ème circonscription des Bouches-du-Rhône

Tête de liste Liste Rémy Bazzali Divers extrême gauche Sophie Imbert Divers Boualam Aksil Ecologistes Jean-Michel Farge Reconquête ! Eric Deligny Nouvelle union populaire écologique et sociale Victor Gago-Chidaine Ecologistes Daniel Mehl Ecologistes Jean-Marc Zulesi Ensemble ! (Majorité présidentielle) Romain Tonussi Rassemblement National David Ytier Les Républicains Edith Galharague Droite souverainiste

Législatives 2022 à la Fare-les-Oliviers : les enjeux

Lors de l'élection présidentielle de 2022, Marine Le Pen avait amassé 29,98% des votes au premier tour à la Fare-les-Oliviers, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui était candidat à un second mandat et l'ancien 3e homme lors de l'élection de 2022 avaient obtenu 25,82% et 15,19% des votes. Au deuxième tour comme au premier, Marine Le Pen était ressortie en tête du résultat de la présidentielle de la Fare-les-Oliviers gratifiée de 52,93% des suffrages, abandonnant ainsi à Emmanuel Macron 47,07% des suffrages. En première place du premier tour de l'élection présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et le RN seront-ils en mesure de rafler un fauteuil à l'Assemblée dans cette circonscription ? Les 12 et 19 juin 2022, les citoyens résidant à la Fare-les-Oliviers (13580) seront invités à contribuer aux législatives 2022 comme l'ensemble des Français. Vers quel candidat se tourneront-ils ?