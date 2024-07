Résultat des législatives 2024 à Berre-l'Étang : les premiers chiffres du 2e tour

17:58 - Les enjeux locaux de Berre-l'Étang : tour d'horizon démographique

A quelques heures de l'annonce des résultats des législatives, Berre-l'Étang foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 13 912 habitants, cette commune est perçue comme un symbole d'ouverture. L'existence de 927 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le pourcentage de familles possédant au moins une automobile (82,1%) montre le poids des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. La population étrangère de 2 054 personnes apporte une richesse culturelle précieuse. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 22 414 euros par an, la ville affiche un pourcentage de chômeurs de 16,34%, révélant une situation économique mitigée. À Berre-l'Étang, les enjeux locaux alimentent le débat démocratique.